WACKER CHEMIE - Ordentliche Zahlen, ordentlicher Chart

Das heute gemeldete Zahlenwerk des Chemieunternehmens Wacker Chemie kann sich durchaus sehen lassen. Zwar verbuchte man verglichen mit dem Vorjahreszeitraum Rückgänge bei Umsatz und Gewinn. Der Umsatz fiel von 1,27 Mrd. auf 1,18 Mrd. EUR, der Gewinn von 86,3 auf 67,7 Mio. EUR. Analysten waren aber nur von einem Ergebnis von 48,3 Mio. EUR ausgegangen. Damit übertraf das Management von Wacker Chemie den Marktkonsens um fast 20 Mio. EUR. Hierbei muss man zudem anführen, dass das EBITDA von 190,8 Mio. EUR nur auf den ersten Blick fiel, denn im Vorjahr kam es aufgrund einer hohen Versicherungszahlung zu einem positiven Einmaleffekt. Rechnet man diesen heraus, stieg der operative Gewinn um fast 20 %. Einen Ausblick auf das Gesamtjahr gaben die Verantwortlichen aber nicht ab.

Die aktuellen Analystenschätzungen für das Jahr 2020 liegen im Mittel bei einem Umsatz von 4,62 Mrd. EUR, einem EBIT von 178 Mio. EUR und einem Gewinn je Aktie von 1,66 EUR. Warburg Research bestätigten infolge der Zahlen die Kaufempfehlung für die Aktie und das Kursziel von 89 EUR.

Aus charttechnischer Sicht hält sich der Wert angesichts der aktuellen Marktverwerfungen recht gut. Der Haupttrend zeigt hier weiter aufwärts. Allerdings würden Käufe aktuell direkt unter dem EMA50 bei 84,80 EUR erfolgen, womit das Chance-Risiko-Verhältnis nicht überzeugend ausfällt. Interessanter wäre es, den Wert in der Unterstützungszone zwischen 76,16 und 75,02 EUR zu versuchen abzugreifen. Das Kursziel könnte in diesem Fall erneut das Hoch bei 96,04 EUR darstellen.

Enge Absicherungen unter dem EMA200, beispielsweise um 73,00 EUR, sind allerdings Pflicht. Denn wird das Ausbruchsniveau um 75,00 EUR deutlich unterboten, würde sich das bis dato solide Chartbild verschlechtern.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 4,93 4,62 4,90 Ergebnis je Aktie in EUR -12,94 1,66 4,30 KGV - 51 20 Dividende je Aktie in EUR 0,50 0,55 1,88 Dividendenrendite 0,59 % 0,65 % 2,21 % *e = erwartet

