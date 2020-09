WACKER NEUSON - Aufwärtstrend macht kurz Pause

Wacker Neuson SE - WKN: WACK01 - ISIN: DE000WACK012 - Kurs: 17,130 € (XETRA)

Die erfolgreiche Bodenbildung an der langfristigen Unterstützung bei 7,87 EUR lieferte im März die Basis für eine enorme Aufwärtsbewegung bei der Aktie von Wacker Neuson, die in Form eines Aufwärtstrendkanals über die Hürde bei 14,13 EUR und zuletzt sogar über die mittelfristige, bis in das Jahr 2018 zurückreichende Abwärtstrendlinie führte.

Nach einem neuen Verlaufshoch bei 18,40 EUR setzt der Wert aktuell an diese Trendlinie zurück und könnte ausgehend von der Kreuzunterstützung bei 16,08 EUR über das bisherige Hoch und an den Widerstand bei 19,11 EUR steigen. Darüber wäre mittelfristiges Aufwärtspotenzial bis 20,22 und 22,00 EUR generiert.

Sollte die Aktie dagegen deutlich unter 16,08 EUR fallen, käme es zunächst zu einer ausgedehnten Korrektur bis 14,96 EUR und darunter ggf. bis zur zentralen Unterstützung bei 14,13 EUR, ehe sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann.

Wacker Neuson SE Chartanalyse (Tageschart)

