Wacker Neuson Group unterstreicht Wachstumsambitionen Spatenstich für den Neubau eines Produktionswerks in Kragujevac, Serbien

Wacker Neuson Group unterstreicht Wachstumsambitionen und stärkt interne Lieferkette

Neubau mit modernsten Produktions- und Automatisierungstechnologien zur Herstellung von Stahlbauteilen für Maschinen aller Konzernmarken

Erste Bauphase umfasst Investitionen von rund 23 Mio. Euro

Geplante Inbetriebnahme: Oktober 2022

(München/Kragujevac, 28. Februar 2022) Die Wacker Neuson Group baut ein neues Produktionswerk für Stahlbau-Komponenten am Standort Kragujevac in Serbien, um dem Wachstum der Unternehmensgruppe Rechnung zu tragen und die interne Lieferkette resilienter zu gestalten. Den offiziellen Auftakt zu den Bauarbeiten bildete eine feierliche Grundsteinlegung am 28. Februar 2022. Die Unternehmensgruppe plant mit einem Investitionsvolumen von rund 23 Mio. Euro im Jahr 2022 sowie weiteren Investitionen in späteren Bauphasen, ihre Aktivitäten in Serbien auszuweiten und zahlreiche neue Arbeitsplätze zu schaffen. Das Produktionswerk mit modernsten Produktions- und Automatisierungstechnologien soll im Oktober 2022 seinen Betrieb aufnehmen und nach dieser ersten Bauphase eine Fläche von 20.000 m2 umfassen. Es besteht die Option, den Standort um weitere 30.000 m2 zu erweitern.

Felix Bietenbeck, Chief Operations Officer und Chief Technology Officer im Vorstand der Wacker Neuson Group, erläuterte anlässlich der Grundsteinlegung: „Unser Standort Kragujevac ist als wichtiger Zulieferer von Stahlteilen seit vielen Jahren Teil der Erfolgsgeschichte der Wacker Neuson Group. Aufgrund des starken Wachstums der letzten Jahre stoßen wir mit unseren bestehenden Kapazitäten längst an die Grenzen des Machbaren. Daher haben wir uns zum Neubau eines Produktionswerks entschlossen und stärken damit unsere Präsenz in Serbien. Mit diesem neuen Fertigungsstandort werden wir nicht nur effizienter auf die Anforderungen des Weltmarktes eingehen, sondern auch weitere Arbeitsplätze schaffen und modernste Produktions- und Automatisierungstechnologien einsetzen.“

Wacker Neuson in Kragujevac

Am Standort in Serbien fertigt die Wacker Neuson Group seit 15 Jahren Stahlbau-Komponenten für Baumaschinen, die in den Werken der Gruppe in Deutschland und Österreich montiert werden. Die Wacker Neuson Kragujevac d.o.o. beschäftigt aktuell rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in gemieteten Räumen tätig.

Über die Wacker Neuson Group:

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit rund 6.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2021 lag der Umsatz bei 1,87 Mrd. Euro. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01) und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.