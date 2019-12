Waddell & Reed Financial schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der US-Finanzdienstleister Waddell & Reed Financial Inc. (ISIN: US9300591008, NYSE: WDR) zahlt eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde. Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen 1 US-Dollar an seine Investoren aus.

Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 16,81 US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2019) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 5,95 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 3. Februar 2020 (Record date: 13. Januar 2020). Das 1937 gegründete Unternehmen Waddell & Reed Financial ist eine der ältesten Vermögensverwaltungen der USA. Der Firmensitz befindet sich in Overland Park im Bundesstaat Kansas. In den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 800,24 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 888,07 Mio.US-Dollar), wie am 29. Oktober berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 100,82 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 136,74 Mio. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 7,02 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 1,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2019). Redaktion MyDividends.de