Waddell & Reed kündigt vierteljährliche Dividende an

Der US-Finanzdienstleister Waddell & Reed Financial Inc. (ISIN: US9300591008, NYSE: WDR) zahlt eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 1. Mai 2020 (Record date: 10. April 2020).

Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen 1 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 13,09 US-Dollar (Stand: 17. März 2020) und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Dividende einer aktuellen Dividendenrendite von 7,64 Prozent. Das 1937 gegründete Unternehmen Waddell & Reed Financial ist eine der ältesten Vermögensverwaltungen der USA. Der Firmensitz befindet sich in Overland Park im Bundesstaat Kansas. Im vierten des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 270,07 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 272,23 Mio.US-Dollar), wie am 4. Februar berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 15,94 Mio. US-Dollar. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 21,71 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 879 Mio. US-Dollar (Stand: 17. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de