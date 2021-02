Wagniskapitalgeber MIG scheffelt dank BioNTech-Investment Millionen

Frankfurt (Reuters) - Die finanzielle Unterstützung des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech zahlt sich für den Wagniskapitalgeber MIG Fonds aus.

Die Anleger der MIG Fonds erhielten im Zuge der aktuellen Ausschüttung rund 340 Millionen Euro, teilte der Investor am Donnerstag mit. Nach Zahlungen über 260 Millionen Euro im vergangenen Jahr erhöhe sich damit die Gesamtsumme der Ausschüttungen aus den Investments bei BioNTech bis heute auf rund 600 Millionen Euro. Dem stünden 13,5 Millionen Euro gegenüber, die MIG 2008 bei der Gründung in das Unternehmen investierte.

Die Corona-Krise rückte BioNTech in den Fokus der Öffentlichkeit: Zusammen mit seinem Partner Pfizer gelang dem Unternehmen Ende vergangenen Jahres die weltweit erste erfolgreiche Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs. Wichtigste Kapitalgeber von BioNTech sind die Strüngmann-Brüder, die Gründer des Generika-Konzerns Hexal. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates pumpte über seine Stiftung Millionen in BioNTech. 2019 ging das Unternehmen an die US-Technologiebörse Nasdaq. Seit dem Börsendebüt mit einem Ausgabekurs von 15 Dollar hat sich der Kurs auf rund 118 Dollar vervielfacht. BioNTech wird damit mit mehr als 28 Milliarden Dollar bewertet.