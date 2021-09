WAHL/AfD-Chef Chrupalla: 'Sehr Positiv', dass CDU abgestraft worden sei

BERLIN (dpa-AFX) - AfD-Chef Tino Chrupalla ist mit dem Abschneiden seiner Partei angesichts eines "sehr soliden" Ergebnisses "sehr zufrieden". Es sei in der Berichterstattung nicht über die "wirklichen Probleme" gesprochen worden. Es habe die Wahrnehmung in diesem Land gegeben, dass viel über Klima, Hysterie und Panik gesprochen worden sei, aber über die Rente, die sozialen Probleme, Benzinpreise oder Inflation sei kaum diskutiert worden, sagte Chrupalla am Sonntagabend in der ARD. Die AfD habe einige Verluste verbucht, sie verfüge aber über eine starke Stammwählerschaft, und es gebe regionale Unterschiede zwischen Ost und West: "Insgesamt finde ich sehr positiv, dass die CDU nach 16 Jahren Merkel endlich abgestraft wurde."/sl/DP/he