WAHL/Annalena Baerbock: Erste Kanzlerkandidatin der Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - Seit Januar 2018 führt Annalena Baerbock (40) die Grünen zusammen mit Robert Habeck. Nach ihrem Eintritt in die Partei 2005 stieg sie schnell auf.

- Politik: Für schnelleren Kohleausstieg, verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien, Kindergrundsicherung gegen Armut, gegen gesetzliche Schuldenbremse, für "aktive Einwanderungspolitik"

- geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover als Tochter eines Ingenieurs und einer Pädagogin, verheiratet, zwei Töchter, wohnt in Potsdam

- 2000 Abitur in Hannover

- 2000 bis 2004 Studium Politik an der Universität Hamburg, Vordiplom, öffentliches Recht

- 2004 bis 2005 Studium an der London School of Economics and Political Science, Abschluss Master of Laws

- seit 2005 Mitglied von Bündnis90/Die Grünen

- 2009 bis 2013 Doktorandin Völkerrecht an der FU Berlin, nicht beendet

- 2009 bis 2014 Parteivorsitzende in Brandenburg

- seit 2013 Mitglied des Bundestages

- seit 2018 Bundesvorsitzende der Grünen, gemeinsam mit Robert Habeck

- seit 2021 Kanzlerkandidatin der Grünen/qx/DP/stk