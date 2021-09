WAHL/Esken: Abschneiden der SPD wichtiger Schritt zurück zu alter Stärke

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sieht das Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl als wichtigen Schritt zurück zu alter Stärke. "Wir haben vor eineinhalb, vor zwei Jahren uns tatsächlich vorgenommen, die SPD zu einen, die SPD wieder zu alter Stärke zurückzuführen. Da ist einiges davon gelungen heute Abend. Wir sind sehr, sehr glücklich", sagte Esken am Sonntagabend in der ARD. Man habe in den letzten Monaten gemeinsam für das erzielte Wahlergebnis "gestritten" und werde auch weiterhin große Geschlossenheit zeigen, betonte sie.

Mit Blick auf mögliche Koalitionsoptionen sagte sie, man warte nun das Endergebnis ab. "Wir wollen unsere Zukunftsmissionen, wir wollen unsere Idee einer Gesellschaft des Respekts gut umsetzen. Dafür brauchen wir starke Partner. Und da werden wir uns in den nächsten Tagen auf den Weg machen."