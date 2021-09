WAHL/Gabriel: Scholz ist ein Sozial-Liberaler

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel hält eine rot-grün-rote Koalition nach der Bundestagswahl für sehr unwahrscheinlich. "Olaf Scholz ist ein Sozial-Liberaler, mit links hat er nichts am Hut. Auf ein Bündnis mit den Linken werden sich weder Scholz noch die Grünen einlassen", sagte er der "Rheinischen Post" (Dienstag). Stattdessen erwartet Gabriel nach eigener Aussage eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. "Nach den derzeitigen Umfragen kommt nur eine Ampel-Koalition in Frage." Gabriel erwartet einen Sieg seiner Partei. "Wenn Sie zwei Wochen vor der Wahl auf der schiefen Ebene sind, dann beschleunigt sich der Abstieg. Für eine abermalige Wende müsste schon sehr viel passieren." sagte er mit Blick auf die Umfrageergebnisse der Union. "Am Ende wollen viele Stimmberechtigte einfach bei den Siegern sein."/zeh/DP/zb