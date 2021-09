WAHL: Grünen-Bundestagskandidatin beklebt CDU-Plakate

GREIFSWALD/SCHWERIN (dpa-AFX) - Eine illegale Aktion im Wahlkampf bringt die Greifswalder Grünen-Bundestagskandidatin Katharina Horn in Bedrängnis. Die Bootsbauerin, die mit Platz zwei auf der mecklenburg-vorpommerschen Grünen-Landesliste gute Chancen auf den Einzug in das Bundesparlament hat, räumte am Donnerstag ein, CDU-Wahlplakate manipuliert zu haben. "Ich habe mich vor dem Hintergrund der Wahlauseinandersetzung, der Debatten um Maskendeals und Korruptionsvorwürfe, leider dazu hinreißen lassen, Plakate der CDU mit Stickern zu bekleben. Ich habe den betroffenen CDU-Kandidaten Michael Sack heute in einem Telefonat um Entschuldigung gebeten und danke ihm, dass er diese angenommen hat", heißt es in einer Erklärung Horns.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, war die 23-Jährige von einer Streife dabei ertappt worden, wie sie auf den Schultern eines jungen Mannes stehend, den Aufkleber "korrupt" auf einem Plakat des CDU-Spitzenkandidaten zur zeitgleich stattfindenden Landtagswahl aufbrachte. Laut Polizei wird nun gegen beide wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Zuerst hatte der "Nordkurier" darüber berichtet./fp/DP/ngu