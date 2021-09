WAHL/Grüner Kellner: Baerbock stark bei TV-Triell gegen Laschet und Scholz

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat aus Sicht von Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner beim zweiten TV-Triell vor der Bundestagswahl voll überzeugt. "Annalena Baerbock hat so richtig gezeigt, dass sie für einen Aufbruch, für Erneuerung steht, die beiden anderen Herren für ein "Weiter so"", sagte Kellner der Deutschen Presse-Agentur unmittelbar nach der Sendung. Während Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sich gegenseitig attackiert hätten, habe Baerbock konkrete Lösungen für Probleme in Deutschland aufgezeigt./bk/DP/zb