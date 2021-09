WAHL: Kellner enttäuscht über Abschneiden der Grünen - Gratulation an SPD

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hat sich nach der ersten Prognose zur Bundestagswahl enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei geäußert. "Wir haben zwar deutlich zugelegt, aber es fällt mir schwer, mich über dieses Zulegen so richtig zu freuen", sagte Kellner am Sonntagabend. Die Erwartungen seien deutlich größer gewesen.

"Wir haben eigene Fehler gemacht", sagte Kellner. Man werde "in Ruhe nach dem Wahlergebnis schauen, was wir daraus an Lehren ziehen". Es sei aber nach wie vor klar, dass es eine klare Präferenz zu einer Koalition mit der SPD gebe.

Kellner gratulierte an der Stelle den Sozialdemokraten "zu einem großen Wahlerfolg". Die Union habe ein "historisch schlechtes Wahlergebnis" eingefahren, sagte Kellner./sk/faa/wpe/wim/seb/DP/he