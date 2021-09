WAHL/Korte zum Linken-Ergebnis: 'Das ist in jeder Hinsicht beschissen'

BERLIN (dpa-AFX) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken im Bundestag hat das schlechte Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl als katastrophal bewertet. "Das ist in jeder Hinsicht beschissen. Das ist ein katastrophales Ergebnis", sagte Korte am Sonntagabend. "Dass es so schlecht wird, hätte auch ich nicht für möglich gehalten." Er hoffe, dass die Linke über die Fünf-Prozent-Hürde komme. Die Hoffnung sterbe als letztes.

Nun müsse darüber nachgedacht haben: "Was haben wir eigentlich versemmelt in den letzten Jahren?" Grundproblem sei, dass viele Sachen und Wahlniederlagen nicht offen und klar analysiert worden seien. Dies müsse nun im Zeitraffer nachgeholt werde.