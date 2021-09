WAHL: Laschet und Merkel absolvieren letzten Wahlkampfauftritt in Aachen

AACHEN (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Bundestagswahl treten Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) am Samstag zu ihrer letzten Kundgebung in Laschets Heimatstadt Aachen auf. Die Wahlkampfveranstaltung (12.00 Uhr) ist im Stadtteil Burtscheid, wo der nordrhein-westfälische Ministerpräsident wohnt.

Die Kanzlerin und Laschet waren zuvor schon am Dienstagabend in Merkels Wahlkreis Stralsund gemeinsam aufgetreten. Der offizielle Wahlkampfabschluss von CDU und CSU war für Freitagabend in München mit Merkel, Laschet und CSU-Chef Markus Söder angesetzt.

Am Samstag beendet außerdem die FDP mit Bundesparteichef Christian Lindner ihren bundesweiten Wahlkampf mit Kundgebungen in Köln und Düsseldorf. Die Grünen um Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock haben keine größeren offiziellen Termine mehr. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist vor allem in seinem Wahlkreis in Potsdam unterwegs. AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel ist unter anderem bei einer Kundgebung in Karlsruhe./dot/DP/stw