WAHL/Nach dem Triell: Kanzlerkandidaten gönnen sich Bier

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem zweiten TV-Triell haben sich die Kanzlerkandidaten von CDU, SPD und Grünen von Parteifreunden und Anhängern feiern lassen. Als erster kam SPD-Kandidat Olaf Scholz am Sonntagabend vor das Pressezentrum am Fernsehstudio in Berlin-Adlershof, wo mehrere Food Trucks aufgebaut waren. Er ließ sich ein Bier reichen - umringt von Parteichefin Saskia Esken, Arbeitsminister Hubertus Heil und Generalsekretär Lars Klingbeil und zahlreichen Kameras. Kurz danach kam die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock, die unter anderem mit der früheren Agrarministerin Renate Künast sowie Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sprach. Baerbock und Scholz wirkten gelöst und zufrieden - wie auch Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Laschet war umringt von Mitgliedern seines "Zukunftsteams". Er gönnte sich ebenfalls ein Bier - mit dabei: der Musiker Leslie Mandoki und die Schauspielerin Uschi

Glas./hoe/DP/zb