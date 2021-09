WAHL/Quoten: ARD/ZDF-Triell siegt, ist aber schwächer als früher TV-Duelle

BERLIN (dpa-AFX) - Das Triell von ARD und ZDF auf dem populären "Tatort"-Sendeplatz hat am Sonntagabend mehr als zehn Millionen vor den Bildschirm geholt. Die Sendung "Das Triell - Dreikampf ums Kanzleramt" sahen im Ersten 7,36 Millionen (24,2 Prozent) und im Zweiten 3,51 Millionen (11,5 Prozent). Moderatoren des 95-minütigen Live-Formats mit Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) waren Maybrit Illner (ZDF) und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr. Beim Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz 2017 sahen insgesamt gut 16 Millionen Leute zu.

Die anderen Sendungen hatten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr wenig Chancen: Die Krimikomödie "Ocean's 8" bei Sat.1 erreichte 1,77 Millionen (6,1 Prozent), die Wiederholung des Kölner Krimis "Tatort: Familien" aus dem Jahr 2018 im WDR Fernsehen 1,73 Millionen (5,7 Prozent), die Krimiwiederholung "Nachtschicht: Geld regiert die Welt" aus dem Jahr 2012 bei ZDFneo 1,38 Millionen (4,5 Prozent), der Actionfilm "Pacific Rim - Uprising" bei RTL 1,26 Millionen (4,3 Prozent), die Vox-Gründershow "Die leckerste Idee Deutschlands" 1,06 Millionen (4,3 Prozent), die Kabel-eins-Dokureihe "Yes we camp!" 0,97 Millionen (3,3 Prozent) und die Musicalkomödie "Mamma Mia!" mit den Hits von Abba bei RTLzwei 0,77 Millionen (2,6 Prozent).

Zurück zum Triell und zur Einordnung: Im Jahr 2013 verfolgten Merkel versus Steinbrück gut 17,5 Millionen und 2009 Merkel versus Steinmeier gut 14 Millionen. 2005 beim Duell Schröder-Merkel waren etwa 21 Millionen am Fernseher dabei.

Das TV-Triell am Sonntag war das zweite große des Bundestagswahlkampfs 2021. Am 29. August hatten das von Pinar Atalay und Peter Kloeppel moderierte RTL-Triell bei RTL und ntv zusammen etwa 5,6 Millionen Zuschauer verfolgt. Ein drittes Triell (mit Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch) ist am 19. September bei ProSieben, Sat.1 und Kabel eins geplant.

Die "Triell"-Nachlese im Ersten - die Talkshow "Anne Will" mit den Gästen Malu Dreyer (SPD), Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Jens Spahn (CDU), Robin Alexander ("Welt") und der Politikwissenschaftlerin Ursula Münch - sahen 5,85 Millionen (24,6 Prozent ab 21.50 Uhr)./gth/DP/zb