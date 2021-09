WAHL/SPD-Chef Walter-Borjans: 'Wir werden mit allen reden'

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat Warnungen aus der Union zurückgewiesen, dass die SPD ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz im Fall eines Wahlsiegs zu einem Linksrutsch drängen würde. "Dass ich jetzt der personifizierte Linksrutsch der SPD bin, bringt mich auch wieder zum Schmunzeln", sagte Walter-Borjans am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Etwa bei Themen wie Miete, Löhne, Renten, Kindergrundsicherung und Klimaschutz gebe es große Übereinstimmung in der SPD und mit Scholz. Auf die Frage, wie frei Scholz im Fall eines Wahlsiegs in der Frage der künftigen Koalitionsbildung sei, sagte Walter-Borjans: "Dann werden, so ist das immer, Parteispitzen zusammenkommen, natürlich mit demjenigen, der diese Regierung auch führen soll."

Der SPD-Chef verteidigte, dass Scholz eine Koalition von SPD, Grünen und Linkspartei nicht ausgeschlossen hat. "Wir werden mit allen reden, das ist doch wohl normal", sagte Walter-Borjans. "Wir werden uns doch nicht einer Seite ausliefern, indem wir sagen, mit der anderen reden wir schon gar nicht, und dann stehen wir da und müssen das schlucken, was der Kleinere, der sich beteiligen soll, sagt." Kanzlerin oder Kanzler bestimmten in Deutschland aber die Richtlinien. Scholz hatte ein Linksbündnis nicht ausgeschlossen, aber gesagt, dass die Regierungspartner sich unter anderem zur Nato bekennen müssten. Die Linke will, dass Deutschland aus der Nato austritt.