Wahlforscher - Flut ohne großen Einfluss auf Bundestagswahl

Berlin (Reuters) - Die Hochwasser-Katastrophe mit mehr als 100 Toten wird nach Einschätzung von Wahlforschern die Bundestagswahl kaum beeinflussen.

"Mein Hypothese ist, dass der Einfluss minimal ist", sagte Manfred Güllner vom Meinungsforschungs-Institut Forsa am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Offen sei, ob die meisten Menschen die Katastrophe wirklich direkt auf die Erd-Erwärmung zurückführten. Grundsätzlich könne das Thema zwar den Grünen helfen. "Aber selbst wenn die Menschen das mit dem Klimawandel unmittelbar in Verbindung bringen - die Grünen können ja nichts dagegen machen", sagt Güllner mit Blick darauf, dass etwa Spitzenkandidatin Annalena Baerbock kein Regierungsamt inne hat. Darauf weist auch Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen hin: NRW-Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet könnte sich hier womöglich etwas besser in Szene setzen. Aber er gibt auch zu Bedenken: "Ob von solchen Bildern jetzt ein nachhaltiger Eindruck bleibt, kann man bezweifeln."

Auf einen Umschwung allein durch die Überschwemmungen könnten die Grünen wohl nicht hoffen, erläuterte Jung. "Aber es zeigt natürlich, dass Ereignisse gerade im Bereich Wetter das Thema Klimaschutz wieder stärker in den Vordergrund bringen können. Und das ist natürlich ein Thema, das bei den Grünen aufs Konto einzahlt - und viel mehr einzahlen würde, wenn die Partei sich mit ihrem Spitzenpersonal ihrem Auftreten in einer optimalen Performance befände."

Güllner wie Jung weisen zudem daraufhin, dass der zeitliche Abstand zur Wahl noch relativ groß sei. "Wir beobachten schon lange eine sehr hohe Volatilität, das heißt, die Stimmungen für die einzelnen Parteien schwanken stark und können sich sehr schnell verändern, weil wir relativ wenig feste Bindung an einzelne Parteien haben", sagte Jung. "Der große Teil der Bevölkerung ist auch von den drei Spitzenkandidaten nicht unbedingt so übermäßig begeistert, dass da feste Potenziale hinter den Spitzenkandidaten stünden. Von daher ist noch viel an Bewegung bis zur Bundestagswahl möglich. Die Hochwasser-Katastrophe ist eine Katastrophe heute, morgen und übermorgen. Und dann wird sie sukzessive wieder aus der Medienaufmerksamkeit verschwinden."

Den Abwärtstrend für die Grünen in den Umfragen bewertete Jung als Ausdruck einer gewissen Normalisierung. Ihr zeitweises Hochschnellen in den Umfragen habe unrealistische Werte erbracht. "In dieser Legislaturperiode sind die Grünen in eine Größenordnung vorgestoßen, mit der sie weit mehr als doppelt so stark wurden als bei früheren Bundestagswahlen", sagte Jung. "Dieses Jahr kam der Hype bei der Nominierung der Kanzlerkandidatin, der unrealistische Größenordnungen für die Grünen gebracht hat und natürlich auch für Frau Baerbock. Gravierende Fehler und Präsentationsproblemen haben den Hype schnell platzen lassen."

Im ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen vom Freitag verloren die Grünen zwei Punkte auf 20 Prozent. Der Vorsprung der Union vergrößerte sich, sie legte um einen Punkt auf 30 Prozent zu. Die SPD als drittstärkste Partei gewann einen Punkt auf 15 Prozent hinzu. Unverändert blieben AfD (10 Prozent), FDP (10 Prozent) und Linke (7 Prozent). Der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bescheinigte die Umfrage einen weiteren Ansehensverlust: Sie fiel im Politiker-Ranking nochmals deutlich auf nun minus 0,5 - ihren schlechtesten Wert überhaupt. Die Umfrage fand vor der Unwetter-Katastrophe statt.

Bei der letzten Erhebung von Forsa, ebenfalls vor dem Unwetter, lag die Union bei 30 Prozent und die Grünen bei 19 Prozent. Die SPD folgte auf Platz drei mit 15 Prozent.