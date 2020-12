Wahlkommission in Venezuela - Klarer Sieg für Lager von Präsident Maduro

Caracas (Reuters) - In Venezuela haben die Sozialisten von Präsident Nicolas Maduro nach offiziellen Angaben die Parlamentswahl gewonnen.

Wahlleiterin Indira Alfonzo erklärte am Montag, über 67 Prozent der Wähler hätten für Kandidaten der Regierungspartei gestimmt. Allerdings hatte das größte Bündnis der Oppositionsparteien zum Boykott der Abstimmung am Sonntag aufgerufen und sie als Betrug bezeichnet. Die Wahlleiterin erklärte, 31 Prozent der Wahlberechtigten hätten sich an der Abstimmung beteiligt.