WALGREENS BOOTS ALLIANCE - Bislang sehr gut im Fahrplan

Einsteiger-Know-how: Chance-Risiko-Verhältnis Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) spielt beim Trading eine wichtige Rolle. Es beschreibt, wie der potenzielle Gewinn aus einem Trade in Relation zum eingegangenen Risiko steht. Allerdings wird in diesem Zusammenhang oft vergessen, dass ein sehr hohes CRV auch mit einer entsprechend niedrigen Erfolgswahrscheinlichkeit verbunden ist. Denn wer einen Stop beispielsweise extrem eng, Ziele aber sehr weit ansetzt, erhält auf diesen Weg "künstlich" hohe CRVs. In der Realität wird ein solch enger Stop aber sehr schnell ausgelöst. Mein Kollege Rene Berteit hat über diesen wichtige Zusammenhang einen ausführlichen Artikel geschrieben, den Sie hier finden.