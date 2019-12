Walgreens Boots Alliance: Kommt heute der Durchbruch?

Der wichtigste Schritt für die Aktie des US-Einzelhandelskonzerns Walgreens Boots Alliance war in der jüngsten Vergangenheit der Kursanstieg über den 200-Tage-Durchschnitt Anfang November um 56,00 US-Dollar auf ein vorläufiges Hoch an der Hürde aus Dezember 2018 von 64,50 US-Dollar. Der anschließende Abwärtstrend ist dabei als gesunde Konsolidierung auf die vorausgegangenen Kursgewinne anzusehen, trotz kurzer Zweifel durch ein Rutsch unter den Bereich der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200. Nun steht der laufende Abwärtstrend jedoch zur Disposition und könnte bei einem nachhaltigen Verlassen zur Oberseite wieder frisches Kapital in die Aktie spülen. Hierzu müssen sich Käufer aber noch ein Stück weit mehr bemühen, damit es tatsächlich zu einem regelkonformen Folgekaufsignal und einer Trendfortsetzung auf der Oberseite kommt. Angesichts der mehrfachen Unterstützung in diesem Bereich wird eine Fortsetzung der seit August bestehenden Aufwärtsbewegung favorisiert.

Hop oder Top

Die Chancen für eine erfolgreiche Fortsetzung des Uptrends steigen erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg über 59,00 US-Dollar merklich an, dann dürfte rasch das Niveau um 60,00 US-Dollar in den Fokus der Investoren rücken, darüber der Widerstandsbereich zwischen 63,00 und 64,50 US-Dollar. Für beschriebenes Szenario kann ein aggressives Long-Investment über entsprechende Instrumente erfolgen. Vorsichtshalber sollte ein dazugehöriger Stopp das Niveau von 57,20 US-Dollar aber noch nicht übersteigen, eine engmaschige Beobachtung der Aktie bleibt jedoch unerlässlich. Unterhalb von 57,76 Euro läuft Walgreens Boots Alliance allerdings Gefahr auf 54,00 US-Dollar durchgereicht zu werden.

Walgreens Boots Alliance (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 58,98 // 59,28 // 60,00 // 60,49 // 61,41 // 62,16 US-Dollar Unterstützungen: 57,98 // 57,34 // 56,76 // 56,00 // 55,01 // 53,55 US-Dollar

Fazit

Ziele sind nach Ausbruch über 59,00 US-Dollar in den Bereichen von 60,00 und 64,50 US-Dollar zu suchen. Ein Stopp sollte bei regelkonformer Aktivierung des Kaufsignals ein Niveau von 57,20 US-Dollar vorerst aber nicht übersteigen. Als Anlagedauer könnten bei entsprechender Dynamik bereits wenige Wochen ausreichend sein.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.