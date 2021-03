Walgreens Boots Alliance wird optimistischer für das Geschäftsjahr

DEERFIELD (dpa-AFX) - Die US-Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance hat im zweiten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Deshalb zeigt sich das Management jetzt optimistischer und hebt seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr an, wie der Konzern am Mittwoch in Deerfield im US-Bundesstaat Illinois mitteilte. Die Führungsspitze erwartet beim bereinigten Gewinn je Aktie auf Basis konstanter Währungskurse nun einen Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Bisher war der Konzern nur von einer Steigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende Februar lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 1,40 US-Dollar. Das war zwar 7,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, doch Analysten hatten im Schnitt noch weniger erwartet. Der Umsatz stieg vor allem dank guter Geschäfte im internationalen Einzelhandel auf vergleichbarer Basis um 4,6 Prozent auf 32,8 Milliarden US-Dollar (27,9 Mrd Euro). Der operative Gewinn sank von 1,1 Milliarden auf 832 Millionen Dollar.

Der Rückgang sei immer noch der Corona-Pandemie geschuldet und spiegele die Auswirkungen auf dem US-amerikanischen und auf internationalen Märkten wider, hieß es. Diese habe der Konzern nur teilweise mit Sparmaßnahmen kompensieren können. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg wegen Steuerentlastungen und Veräußerungen um 8,4 Prozent auf rund eine Milliarde Dollar.

Walgreens Boots Alliance hatte in den vergangenen Monaten an der Corona-Krise zu knabbern. Eigentlich war der Konzern davon ausgegangen, dass sich die Pandemie auch noch deutlich auf das jetzt abgelaufene Quartal auswirken würde, auch wegen einer schwächeren Erkältungssaison./knd/stw/fba