Wall Street auf Treibsand

Investoren scheinen auf eine klares Signal zu warten, dass ein Einstieg an der Wall Street wieder sinnvoll ist. Wie dem auch sei, wird an der Börse nicht geklingelt. Die Stimmung wird durch Meldungen um Evergrande gestützt und die Chance einer kurzfristigen Erholung stehen gut. Die Tagung der Federal Reserve dürfte der Gegenbewegung nicht im Weg stehen. Viele an der Wall Street dürften Kursstärke nutzen, um Positionen abzubauen.

0:00 - Intro

0:30 - Stimmung zu Evergrande hellt sich auf

4:17 - Müde Gegenbewegung - Wodurch wird Wachstum ausgebremst?

5:08 - Rohstoffwerte abgestuft

6:36 - Washington: Gesetzesentwurf scheitert im Senat?

7:38 - Unternehmen leiden unter Angebotsengpässen

8:04 - FedEx, Disney, Biogen, Adobe

8:28 - Kurs von Walt Disney fallt ab

11:38 - FedEx Kursziel reduziert

13:10 - Adobe 4% im Minus

14:10 - Traton: Halbleitermangel belastet

15:36 - Biogen: Umsätze geringer als erwartet

16:25 - Kryptowährungen: Börsenaufsicht fordert Überwachung und Regulierung

17:04 - Gibt die Notenbank-Tagung dem Markt Rückenwind?

