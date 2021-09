Wall Street: Dow Jones deutlich unter Druck – Haushaltspoker sorgt für Nervosität

Kurz vor wichtigen politischen Entscheidungen hat die Nervosität der Anleger an der Wall Street spürbar zugenommen. Die wichtigsten Indizes verzeichneten am Donnerstag nach einem verhaltenen Start zuletzt durchweg Verluste. Die deutlichsten Abschläge musste der Leitindex Dow Jones Industrial hinnehmen, der 1,21 Prozent auf 33 974,91 Punkte einbüßte.

Der US-Kongress hat in letzter Minute einen drohenden Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte abwenden wollen. An diesem Donnerstag sollte zunächst im Senat über eine Übergangsfinanzierung für die Regierung bis Anfang Dezember abgestimmt werden. Ein Votum im Repräsentantenhaus war kurz danach geplant, um die Budgetregelung schließlich noch kurz vor Ablauf einer entscheidenden Frist um Mitternacht Washingtoner Zeit in Kraft zu setzen.

US-Finanzministerin Yellen für Abschaffung der Schuldenobergrenze

US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich für eine Abschaffung des Gesetzes zur Schuldenobergrenze ausgesprochen. Das derzeitige Gesetz zur Schuldenobergrenze sei sehr „destruktiv“, sagte Yellen am Donnerstag bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus. Rechnungen könnten möglicherweise plötzlich nicht mehr bezahlt werden, nur weil man dafür zusätzliche Schulden machen müsse – für Ausgaben, die längst beschlossen sind. Auf die Frage eines Abgeordneten, ob sie es unterstützen würde, die Schuldenobergrenze einfach abzuschaffen, sagte Yellen: „Ja, würde ich.“

Den USA droht tatsächlich Mitte Oktober ein Zahlungsausfall, wenn der Kongress bis dahin nicht eine Anhebung oder Aussetzung der Schuldenobergrenze beschließt. Diese Grenze ist in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehrfach angehoben worden. „Die Schuldenobergrenze wurde seit 1960 78 Mal angehoben oder ausgesetzt, fast immer auf parteiübergreifender Basis“, sagte Yellen bei der Anhörung. Die Republikaner sperren sich aktuell gegen eine solche Maßnahme.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Stuart Miles / Shutterstock.com