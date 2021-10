Wall Street holt Luft und China-Aktien werden aufgestuft!

Replaced by the video

Uneinheitlich bis überwiegend leicht negative Quartalszahlen wirken sich auf die Wall Street leicht belastend aus. Während die Aktien von Magna und Brinkers nach Gewinnwarnungen unter Druck stehen, profitieren Verizon, Biogen und United Airlines von den Ergebnissen. Micron leidet unter hohen Investitionsplänen und einer Abstufung von einem japanischen Brokerhaus. Netflix sieht leichte Gewinnmitnahmen.

0:00 - Intro

0:26 - Gemischte Quartalszahlen in USA

3:48 - Inflationsdruck und Bauteilmangel

5:35 - Gemischte Ergebnisse

8:07 - Netflix pausiert, so what?

12:00 - Abstufung Micron, US-Paket Biden

15:07 - China

#openingbell #börse #finanzmärkte #Aktien #WallStreet