Wall Street: Moderna und Zoom stark, doch AMC Entertainment und Constellation Phramaceuticals ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich

Die US-Börsen sind am Mittwoch im frühen Handel einen kleinen Schritt voran gekommen. Mit seinen 34 673,77 Punkten lag der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt mit 0,28 Prozent im Plus. Andere Indizes folgten dem zögerlich: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,25 Prozent auf 4212,41 Zähler und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,22 Prozent auf 13684,30 Punkte hoch.

Anleger in der Warteschleife

Die Anleger, so hieß es am Markt, manövrierten derzeit weiter zwischen der Hoffnung auf eine starke Konjunkturerholung und Sorgen vor einer zu stark anziehenden Inflation, welche die US-Notenbank Fed mit ihrer lockeren Zinspolitik unter Druck setzen könnte. Am Vortag hatten die US-Börsen deshalb und trotz guter US-Stimmungsdaten ihren anfänglichen Schwung verloren.

Anleger seien derzeit in der Warteschleife, so ein Analyst. Die Akteure warteten wegen der Inflationsbedenken auf weitere Signale der Währungshüter sowie weitere wichtige Wirtschaftsdaten im Wochenverlauf, darunter der offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der Experte sieht zwar eine Basis für einen geldpolitischen Kurswechsel, aber kein automatisches Ende der Aktienrally.

Zoom punktet mit guten Quartalszahlen

Auf Unternehmensseite waren die Papiere des Videokonferenz-Dienstes Zoom bei den Anlegern gefragt, gute Quartalszahlen ließen sie um 1,5 Prozent steigen. Das Unternehmen wächst dank der Corona-Pandemie weiter rasant und konnte im ersten Quartal mit einem vervielfachten Gewinn die Erwartungen der Analysten übertreffen.

AMC zündet die Rakete

Die größeren Schlagzeilen machten aber weiter die Aktien von AMC, die ein Spielball im Internet organisierter Spekulanten bleiben. Nach wie vor ist die Kinokette von der Pandemie gezeichnet, begünstigt durch Lockerungen setzte sich eine mehrtätige Rally mit einem Rekordhoch fort. Ein Kurssprung um mehr als 27 Prozent trieb die Titel erstmals in ihrer Geschichte über die 40-Dollar-Marke. Binnen einer Woche hat sich der Kurs nun verdoppelt.

Meme-Stocks: AMC und Gamestop greifen einmal mehr nach den Sternen - die Reddit-Community behält ihre „Diamond Hands“

Constellation Phramaceuticals von Übernahme-Ankündigung beflügelt

Noch deutlicher fiel der Kurssprung um 66,5 Prozent beim US-Biotechunternehmen Constellation Pharmaceuticals aus, das vor der Übernahme durch den deutschen MDax -Konzern Morphosys steht. Geboten werden 34 Dollar, was das Eigenkapital des Unternehmens 1,7 Milliarden Dollar wert macht. Der Kurs näherte sich mit dem Kurssprung dem offerierten Preis.

Morphosys: Biotechunternehmen kündigt Milliarden-Übernahme von Constellation Pharmaceuticals an - Aktie rauscht in den Keller, Constellation-Anleger freuen sich

Moderna baut Produktionslinie aus

Ein großer Gewinner an der Nasdaq waren die 3,4 Prozent höheren Aktien von Moderna. Der Covid-19-Impfstoffhersteller vertieft seine Partnerschaft mit dem Schweizer Lonza-Konzern mit einer weiteren Produktionslinie in den Niederlanden. Pro Jahr sollen dort zusätzliche 300 Millionen Impfdosen hergestellt werden können.

