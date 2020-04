Wall Street: Schlechte Konjunkturdaten drücken auf die Stimmung – Mehr als 30 Millionen Amerikaner ohne Arbeit

Nachdem guten Zahlen und neue Hoffnungen auf ein Corona-Medikament Mittwoch für gute Stimmung an der Wall Street gesorgt hatten, dürcken heute schlechte Konjunkturdaten auf das Gemüt der Anleger. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitlosenhilfe ist zwar weiterhin rückläufig, doch immer noch auf einem sehr hohen Niveau.

Mehr als 30 Millionen Arbeitslose

Seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie in den USA im März haben sich mehr als 30 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche bis einschließlich 25. April belief sich auf 3,8 Millionen, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den fünf Wochen zuvor hatten bereits 26,4 Millionen Menschen ihren Job verloren.

Arbeitskosten steigen stärker als erwartet

In den USA sind die Arbeitskosten in den ersten drei Monaten des Jahres stärker als erwartet gestiegen. Der entsprechende Index legte im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Im Schlussquartal 2019 hatte der Zuwachs 0,7 Prozent betragen.

Konsumausgaben brechen ein

Die Corona-Krise zeigt sich in den USA auch bei den Konsumausgaben. Im März seien die Ausgaben der Verbraucher im Vergleich zum Vormonat um 7,5 Prozent gesunken, teilte das amerikanische Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten einen kräftigen Rückgang erwartet, waren aber nur von einem Dämpfer um 5,1 Prozent ausgegangen. Im Februar waren die Ausgaben noch um 0,2 Prozent gestiegen.

Auch die privaten Einkommen der US-Bürger sanken im März stärker als erwartet. Das Ministerium meldete einen Rückgang im Montsvergleich um 2,0 Prozent, während Analysten im Mittel einen Dämpfer um 1,7 Prozent erwartet hatten.

Seit März sind die USA von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Das Land versucht mit Beschränkungen die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Neue Inflationszahlen fielen dagegen in etwa wie erwartet aus. Der PCE-Deflator, ein von der US-Notenbank Fed besonders beachtetes Inflationsmaß, stieg im März zum Vorjahr um 1,3 Prozent. Volkswirte hatten mit diesem Anstieg gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat gab es einen Rückgang um 0,3 Prozent.

Die PCE-Kerninflationsrate (ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise) legte um 1,7 zum Vorjahr zu. Hier war ein Anstieg von 1,6 Prozent erwartet worden. Im Vergleich zum Vormonat fiel sie um 0,1 Prozent.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: yuttana Contributor Studio / Shutterstock.com