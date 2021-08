Wall Street: Schwache Daten aus dem Einzelhandel belasten US-Märkte – Home Depot fällt hinter Erwartungen zurück, Lowe’s fällt mit

Die Rekordserie an den Aktienmärkten in den USA hat sich am Dienstag nicht fortgesetzt. Überraschend schwache Zahlen aus dem wichtigen Einzelhandel und die steigenden Corona-Infektionszahlen drückten im frühen Aktiengeschäft auf die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Vortag in den letzten Handelsminuten ein weiteres Rekordhoch erreicht hatte, verlor 0,95 Prozent auf 35 288 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 , der zum Wochenbeginn ebenfalls ein Rekordhoch erklommen hatte, gab um 0,79 Prozent auf 4444 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,12 Prozent auf 14 970 Punkte abwärts. Der Auswahlindex ist vom seinem Höchststand von Anfang August noch etwas entfernt.

Die Umsätze im US-Einzelhandel ohne die schwankungsanfälligen Erlöse aus Autoverkäufen gingen im Juli im Vergleich zum Juni zurück. Analysten hatten dagegen mit einem Anstieg gerechnet. Dem stehen allerdings unerwartet gute Zahlen aus der US-Industrie im Juli gegenüber.

Analyst Simon Deeley von der Bank RBC verwies auf steigende Corona-Infektionszahlen in den USA als Belastung für die Stimmung an den Märkten. So sei die 7-Tage-Inzidenz wegen der ansteckenden Delta-Variante auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gestiegen. Anleger setzten daher auf Nummer sicher und kauften US-Staatsanleihen.

Im Fokus standen die Aktien großer Handelskonzerne nach Quartalszahlen. Im Dow legten die Papiere von Walmart um 0,3 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 2020 zu. Nach einem guten zweiten Quartal erhöhte das Unternehmen die Ziele für das Gesamtjahr.

Anders sah die Kursreaktion bei Home Depot aus, die Papiere fielen am Ende des Dow um 5,2 Prozent. Zwar verzeichnete die Baumarktkette im zweiten Quartal überraschend deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Doch das vergleichbare Wachstum der Erlöse auf dem heimischen Markt blieb hinter den Erwartungen zurück. Zudem traut sich das Management weiter keine Prognose für das Jahr zu. Das drückte auch die Aktien der Baumarktkette Lowe’s um 4,9 Prozent nach unten.

