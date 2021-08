„Wall Street setzt auf Walt Disney, setzt Netflix auf die Ersatzbank“

Walt Disney und Netflix Wenn es um das Streaming geht, sind das die beiden Namen, die wohl viele Investoren auf dem Radar haben. Natürlich nicht einfach so. Immerhin handelt es sich um den bisherigen Platzhirsch sowie um den ersten Verfolger.

Allerdings könnte sich jetzt ein Favoritenwechsel abzeichnen. Zumindest die Wall Street scheint vermehrt auf Walt Disney zu setzen und Netflix auf die Ersatzbank zu packen. Ist das etwa gerechtfertigt? Oder womöglich nur ein kurzfristiger Blickwinkel? Interessante Fragen, die natürlich nach einer Foolishen Antwort schreien.

Walt Disney top, Netflix flop?

Auch wenn der genaue Wortlaut ein wenig divergieren mag, so ist das schlussendlich ein Tenor, den ich sinngemäß bei der US-amerikanischen Aktien-Plattform TipRanks gelesen habe. Hier heißt es, dass Walt Disney in der Gunst der Investoren derzeit steigt. Netflix hingegen könnte ein wenig einbüßen. Wobei TipRanks im Endeffekt die Stimmung der Analysten aufschnappt und zu einer Storyline zusammenfasst.

Walt Disney besitze im Moment ein ideales Paket aus mehreren Faktoren. Der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern wachse im Streaming-Segment. Zugleich gibt es hier jedoch auch eine Reopening-Fantasie, die das klassische Kerngeschäft verbessert. Nicht umsonst verbesserten sich Umsätze und Ergebnisse zuletzt. Der US-Konzern kam unterm Strich auf einen Gewinn in Höhe von 923 Mio. US-Dollar, sowie ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 US-Dollar.

Allerdings ist das im Vergleich zu Netflix nicht alles. Auch würde sich die Content-Strategie bei Walt Disney derzeit offenbar auszahlen. Im vergangenen Dezember hat das Management verkündet, mehr in Content investieren zu wollen. Mit dieser Strategie wollte das Management auf Mitgliederjagd gehen. Ein Wachstum auf zuletzt 173,7 Mio. Nutzer zeigt, wie erfolgreich man damit unterm Strich ist.

Nur ein kurzfristiger Effekt …?

Natürlich könnte man sagen, dass Netflix insgesamt deutlich besser durch die Pandemie gekommen ist. Das Streaming-Pure-Play-Paket hat ein solides Wachstum geliefert und der klare Fokus zahlte sich hier aus. Jetzt hingegen gibt es ein langsameres Wachstum und Walt Disney mit Reopening und Wachstum könnte eine bessere Alternative sein.

Allerdings dürfen wir nicht vergessen: Walt Disney nähert sich gerade im Streaming-Segment auch quantitativ Netflix. Mit fast 174 Mio. Streamern kommt man denen des Platzhirschs mit ca. 210 Mio. Nutzern sehr nahe. Auch wenn es qualitative Unterschiede bei der Monetarisierung geben könnte.

Insofern und wenn wir bedenken, dass hinter Walt Disney noch mehr als das erfolgreiche Streaming-Segment steckt, könnte dieser Paradigmenwechsel nachvollziehbar sein. Der US-Medien- und Freizeitkonzern steigerte zuletzt Umsätze, Gewinne und Streaming-Nutzer. Etwas, das Netflix zuletzt nicht mehr gelungen ist. Womöglich ein Zeichen eines Favoritenwechsels, vielleicht auch bei den Verbrauchern.

