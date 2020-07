wallstreet:online: Marktvolatilität treibt das Geschäft

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research wirkt sich die gestiegene Marktvolatilität durch die Covid-19-Pandemie positiv auf das Brokerage-Geschäft der wallstreet:online AG aus. Demnach werde für diese Sparte insgesamt eine höhere Zahl an Neukunden erwartet. Für das Jahr 2020 rechne der Analyst mit 65.000 Neukunden (zuvor: 60.000) und für 2021 mit 110.000 (zuvor: 100.000). Diese Entwicklung werde laut Warburg zu höheren Erlösen führen. Durch die Anlaufkosten kalkuliere der Analyst aber gleichzeitig mit einem leicht niedrigeren EBIT. In der Folge hebt er sein Kursziel auf 80,00 Euro (zuvor: 75,00 Euro) an und bestätigt das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.07.2020, 11:00 Uhr)

