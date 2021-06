wallstreet:online: Stärkeres Wachstum erwartet

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research besitzt die wallstreet:online AG das Potenzial, um stärker als zunächst kalkuliert zu wachsen. Die Erwartungen für das Kundenwachstum im Smartbroker-Geschäft seien angehoben worden, woraus sich mittelfristig ein stärkeres Wachstum bei den Geschäftszahlen ergebe. Für 2021 rechne der Analyst mit Umsätzen von fast 54 Mio. Euro (zuvor: 53,01 Mio. Euro) und für 2022 mit 63,87 Mio. Euro (zuvor: 61,56 Mio. Euro). Auf Ergebnisseite werde die Schätzung hingegen nach unten angepasst. In Summe zeige sich das Unternehmen auf einem guten Weg und das Smartbroker-Geschäft könne schon Anfang 2022 noch attraktiver werden und das Kundenwachstum beschleunigen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 34,00 Euro (zuvor: 25,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.06.2021, 11:40 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 17.06.2021 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A2GS609.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

- ISIN: DE000A2GS609