Wallstreet:online: Wachstum wird fortgesetzt

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die wallstreet:online AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) einen konsolidierten Gesamtumsatz von 28,0 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,3 Mio. Euro erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen, um den Aufwand der Neukundengewinnung bereinigt, ein bereinigtes operatives EBITDA von rund 11,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Dies entspreche einer Marge von etwa 41,0 Prozent. Das operative EBITDA beinhalte einen Sondereffekt über insgesamt 2,7 Mio. Euro, der laut GBC im Wesentlichen aus einem außerordentlichen Ertrag aus der Veräußerung der Beteiligung an der Trade Republic Bank GmbH stamme. Vor dem Hintergrund eines anhaltend dynamischen Geschäftsverlaufs rechne das Management für 2021 mit einer Fortsetzung des rasanten Wachstumskurses. Demnach werde der Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen 45 und 50 Mio. Euro liegen. Auf Ergebnisebene solle ein konsolidiertes operatives EBITDA in einer Bandbreite von 4,0 bis 6,0 Mio. Euro erreicht werden.

In Anbetracht der guten Unternehmensentwicklung und des vielversprechenden Ausblicks passe das Analystenteam die bisherige Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 nach oben an. Demnach rechne GBC nun mit Umsätzen von 49,10 Mio. Euro (zuvor: 40,60 Mio. Euro) und einem EBITDA von 5,70 Mio. Euro (zuvor: 11,08 Mio. Euro). Die Ergebnissenkung resultiere aus den deutlich über den GBC-Erwartungen liegenden Marketingaufwendungen für die Kundengewinnung beim Smartbroker. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 29,00 Euro (zuvor: 15,04 Euro) und bestätigen weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.03.2021, 16:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 08.03.2021 um 18:03 Uhr fertiggestellt und am 09.03.2021 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/22182.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

wallstreet:online AG - ISIN: DE000A2GS609