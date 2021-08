WALMART - Aktie notiert nahe am Allzeithoch

Walmart Inc. - WKN: 860853 - ISIN: US9311421039 - Kurs: 150,700 $ (NYSE)

Walmart Inc. übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,78 USD die Analystenschätzungen von 1,56 USD. Der Umsatz liegt mit 141 Mrd. USD über den Analystenerwartungen von 136,74 Mrd. USD. Das Management erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und sieht nun einen Gewinn je Aktie von 6,20 USD bis 6,35 USD (VJ: +9,8 %, vorherige Prognose: Anstieg im hohen einstelligen Bereich) und einen "leicht positiven" Umsatz zu konstanten Wechselkursen (vorherige Prognose: Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich). Dür das 3. Quartal erwartet das Management einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD bis 1,40 USD (Analystenprognose: 1,31 USD).

Walmart Conference Call: Lageraufbau von plus 20 Prozent aufgrund von Covid-bedingten Nachholeffekten und starken Verkäufen in diesem Jahr.

Flipkart mit starkem Quartal. Hat im Juli 3,6 Milliarden Dollar eingesammelt.

Quelle: Guidants News

Die Walmart-Aktie reagierte auf diese Zahlen im Ergebnis gestern kaum. Die Aktie verlor 0,03 %.

Der Wert befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 01. Dezember 2020 markierte der Wert ein Allzeithoch bei 153,66 USD. Anschließend setzte die Aktie auf 126,28 EUR zurück.

Seit Anfang März 2021 bestimmen die Bullen wieder die Richtung. Gestern notierte der Wert im Hoch nur noch 1,16 USD unter dem Allzeithoch.

Bald neues Allzeithoch?

Die langfristige Rally ist intakt. Anzeichen für eine größere Topbildung gibt es nicht. Allerdings ist die kurzfristige Rally mit dem Anstieg bis fast an das Allzeithoch ziemlich ausgereizt. Ein Rücksetzer in Richtung 144,50 USD wäre also möglich. Kommt es zu einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann könnte die Rally zu Gewinnen in Richtung 172 USD und damit an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit November 2015 führen.

Fazit: im ganz kurzfristigen Bereich könnte es zu eine m Rückschlag in der Walmart-Aktie kommen.

Walmart - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)