WALMART - Aktie sieht weiter exzellent aus

Walmart Inc. - WKN: 860853 - ISIN: US9311421039 - Kurs: 152,350 $ (NYSE)

Die Aktie von Walmart aus dem Dow Jones stellte ich Ihnen im September näher vor. Nach gutem Beginn war hier Geduld gefragt, denn zwischenzeitlich gab der Wert die Buchgewinne wieder komplett ab. Schlussendlich arbeitete die Aktie aber den eingezeichneten Pfeil bis ans Hoch bei 151,25 USD doch noch ab ohne zuvor den Stopp zu reißen und erreichte das Ziel im gestrigen Handel. Damit wurde einem als Trader das heutige Eventrisiko erspart. Denn das Management veröffentlichte vor Börsenbeginn die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal.

Diese fielen sehr gut aus. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,34 USD deutlich über der Markterwartung von 1,18 USD je Aktie. Auch beim Umsatz toppten die Verantwortlichen mit einem Wert von 134,7 Mrd. USD die Analystenschätzung von 132,2 Mrd. USD. Sehr beeindruckend war das Abschneiden des Unternehmen im E-Commerce-Bereich, wo die Verkäufe verglichen mit dem Vorjahr um 79 % nach oben schossen. CEO Doug Mc Millon geht davon aus, dass der Trend zum Online-Shopping auch nach Corona anhalten wird. Die Kombination aus Ladenketten und starkem Onlineverkauf sei daher ideal. Eine Prognose gab Walmart nicht ab.

Analysten erwarten 2020 einen Anstieg der Erlöse auf fast 550 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 6,25 USD. Im kommenden Jahr dürfte der Umsatz weiter zulegen. Allerdings ist 2021 mit einem Gewinnrückgang zu rechnen.

Aus charttechnischer Sicht sieht die Aktie weiter exzellent aus, klebt im heute konsolidierenden Marktumfeld regelrecht am Allzeithoch. Ein mittel- bis langfristiger Aufwärtstrendkanal lässt erheblichen Spielraum, man sollte aber nicht zu euphorisch werden. 160 USD scheinen noch machbar, anschließend muss man die Muster neu auswerten. Es bietet sich mit Blick auf den laufenden Aufwärtsimpuls an, Stopps am Tief bei 137,37 USD zu platzieren. Eine aggressivere Variante bietet das Tief der Ausverkaufskerze vom 9. November bei 143,48 USD.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 523,96 549,90 556,45 Ergebnis je Aktie in USD 5,19 6,25 5,66 KGV 29 24 27 Dividende je Aktie in USD 2,12 2,16 2,21 Dividendenrendite 1,39 % 1,42 % 1,45 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)