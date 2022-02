Walmart steigert die Dividende das 49. Jahr in Folge

Der nach Umsatz weltweit größte Einzelhändler Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, NYSE: WMT) wird die Jahresdividende das 49. Jahr in Folge anheben. Auf das Jahr gerechnet schüttet das Unternehmen künftig 2,24 US-Dollar an seine Investoren aus. Zuvor wurden 2,20 US-Dollar bezahlt. Damit beträgt die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr rund 2 Prozent. Die nächste vierteljährliche Zahlung in Höhe von 56 Cents erfolgt am 4. April 2022 (Record day: 18. März 2022).

Seit März 1974, als der Konzern aus Bentonville im US-Bundesstaat Arkansas seine erste Dividendenzahlung in Höhe von 5 US-Cents bekannt gab, wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Beim derzeitigen Aktienkurs von 138,39 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,62 Prozent (Stand: 17. Februar 2022). Im Fiskaljahr 2023 sind Aktienrückkäufe für mindestens 10 Mrd. US-Dollar geplant, wie ebenfalls am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Im Fiskaljahr 2022 (31. Januar 2022) wurden Umsätze von 572,8 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 559,20 Mrd. US-Dollar) erzielt, wie am 17. Februar weiter berichtet wurde. Der operative Gewinn betrug 25,9 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 22,5 Mrd. US-Dollar). Walmart beschäftigt über 2,3 Mio. Menschen weltweit. Es werden 10.500 Geschäfte in 24 Ländern betrieben.

Die Aktie ist im Dow-Jones-Index gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn 2022 mit 4,02 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 370,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Februar 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de