Walmart: Zahlen trotz Corona-Krise besser als erwartet – Anleger jagen die Aktie auf neues Allzeithoch

Wegen der Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat der größte US-Einzelhandelskonzern Walmart den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr kassiert. Die Pandemie macht sich bei Walmart deutlich bemerkbar, wie das Unternehmen am Dienstag in Washington mitteilte.

Eine starke Nachfrage bei einigen Produkten ließ den Umsatz im ersten Geschäftsquartal (Ende April) steigen. Zusätzliche Kosten in Zusammengang mit Löhnen und Hygiene wirken sich aber auch negativ aus. Die Kosten in Zusammenhang mit der Pandemie lägen etwa bei 900 Millionen Dollar. Das Online-Handelsangebot ist aufgrund der Pandemie um 74 Prozent angestiegen. Trotz der Krise sei auch das Kerngeschäft weiter stark, hieß es in dem Quartalsbericht. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende April um 8,6 Prozent auf 134,6 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 5,6 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar. Walmart meldete zudem einen Gewinn je Aktie von 1,18 Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 1,12 Dollar. Auch beim Umsatz war mit einer Prognose von 132,8 Milliarden Dollar weniger erwartet worden. Anscheinend Grund genug für die Anleger, großzügig bei dem Handelsriesen zuzugreifen. Mit einem vorbörslichen Plus von 3 Prozent und einer zwischenzeitlichen Notierung bei über 133 Dollar konnte das Papier ein neues Allzeithoch erreichen. Den Corona-Crash hat Walmarkt kurstechnisch somit sehr gut überstanden und notiert Year to Date mit etwa 7 Prozent im Plus. onvista-Redaktion/dpa-AFX Titelfoto: QualityHD / Shutterstock.com