Walt-Disney-Aktie: Beginnt jetzt die Zeit der „neuen Normalität“?

Bei der Walt-Disney-Aktie könnten spannende Wochen, Monate, vielleicht sogar ein bis zwei Jahre bevorstehen. Im Endeffekt geht es über diese Zeiträume darum, dass der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern operativ und post COVID-19 wieder zurück in die Spur findet. Sowie gleichzeitig das Streaming-Segment Wachstum bringt. Das wiederum könnte die neue Normalität sein.

Jetzt könnte es einen wichtigen Schritt in diese Richtung geben. Aber eben auch weitere Baustellen, die man bei der Walt-Disney-Aktie und einem solchen Szenario berücksichtigen sollte. Die Tendenz könnte einigen Investoren jedenfalls durchaus gefallen.

Walt-Disney-Aktie: Schritt in Richtung neue Normalität?

Wie wir mit Blick auf die Medien- und Pandemielage vielerorts erkennen können, dürften sich jetzt neue Möglichkeiten ergeben. Nicht nur, dass die Freizeitparks teilweise und unter gewissen Voraussetzungen wieder geöffnet haben. Nein, auch die Kinos sind offen. Auch das könnte für die Walt-Disney-Aktie eine wichtige Neuigkeit sein.

Die Pipeline ist im Moment vielversprechend. Unter anderem Black Widow ist jetzt an den Start gegangen und könnte ebenfalls für starke Umsätze an der Kinokasse sorgen. Ein wenig Potenzial und vermutlich auch Vorfreude vonseiten der Verbraucher, endlich mal wieder ins Kino zu können, dürfte sich aufgestaut haben. Und möglicherweise für eine Belebung dieses Geschäftsbereichs sorgen.

Für die Walt-Disney-Aktie könnte das natürlich eine weitere Turnaround-Option eröffnen. Bis die Freizeitparks jedoch nicht wieder zum normalen Regelbetrieb zurückkehren, dürfte Normalität bloß mit gewissen Einschränkungen möglich sein. Oder anders ausgedrückt: Dieses Jahr dürfte voraussichtlich durchwachsen bleiben.

Es gilt im Kontext der Walt-Disney-Aktie und der Normalität natürlich auch die Pandemielage zu würdigen. Die Delta-Variante könnte möglicherweise weitere Verschärfungen notwendig machen. Und im Worst-Case-Szenario den Turnaround kurzlebig erscheinen lassen. Mittel- bis langfristig könnte mit dem Impffortschritt auch das jedoch nur noch eine Belastung sein, die auf absehbare Zeit ein Ende findet.

Neu Bewertung mit Streaming!

Die COVID-19-Pandemie könnte bei der Walt-Disney-Aktie neben einer neuen Normalität im Konzern jedoch auch eine Zäsur für eine Neubewertung geschaffen haben. Im Gegensatz zur Zeit vor der Pandemie gibt es neben den Filmstudios und den Freizeitparks schließlich jetzt ein gigantisches Streaming-Segment, das ebenfalls hohe Umsätze beisteuert. Die Zahlenwerke in den nächsten Monaten, Quartalen und Jahren könnten daher positiv und von Wachstum erfüllt sein. Neben einem Turnaround, natürlich.

Für Foolishe Investoren gilt es jetzt daher möglicherweise zu würdigen, ob das in die Walt-Disney-Aktie bereits eingepreist ist. Oder ob mit der neuen Normalität und einem starken Streaming-Segment langfristig noch Luft nach oben existiert.

