Walt-Disney-Aktie: Ist das ein Top-Vorzeichen?

Die Aktie von Walt Disney hat am Donnerstag dieser Woche ein wenig zulegen können. In der Spitze kletterten die Anteilsscheine um ca. 5,6 %. Ein durchaus solider Handelstag an einem insgesamt schwächeren Tag. Das zeigt gewiss etwas Momentum.

Die Walt-Disney-Aktie könnte dabei von einer Nachricht profitiert haben, die jedoch nicht direkt etwas mit dem US-amerikanischen Medien- und Freizeitkonzern zu tun hat. Hier ist jedenfalls, was Foolishe Investoren wissen sollten. Sowie, warum das ein Top-Vorzeichen sein könnte.

Walt-Disney-Aktie: Top-Vorzeichen?

Es dürfte dir nicht mehr neu sein, dass der Erfolg der Walt-Disney-Aktie zukünftig mehr und mehr vom Streaming abhängig ist. Die Nutzerzahlen werden immer entscheidender. Das könnte aus der eigentlichen Value-Aktie möglicherweise vermehrt eine Wachstumsaktie machen. Ja, sogar mit einem gewissen Momentum.

Jedenfalls haben jetzt aktuelle Zahlen eines Konkurrenten gezeigt, wie stark das Wachstum im Streaming im Allgemeinen ist. Comcast hat erst im Juli des letzten Jahres den eigenen Dienst mit Namen Peacock gestartet. Zum jetzigen Zeitpunkt kommt dieser Dienst auf 33 Mio. aktiver Abonnenten. Das entspricht einem durchaus soliden, starken Wachstum. Vor allem wenn wir bedenken, dass Peacock per 2. Dezember lediglich auf 28 Mio. Abonnenten gekommen ist. Definitiv spannend!

Für Foolishe Investoren der Walt-Disney-Aktie könnte das eines heißen: Das letzte Quartal ist ebenfalls besonders wachstumsstark gewesen. Das ist zumindest die Theorie, die da mitzuschwingen scheint. Die Quartalszahlen stehen jedenfalls noch aus, etwas mehr Kontext könnte helfen.

Disney+, der Flaggschiff-Dienst, könnte dabei insbesondere von der Marktlage profitiert haben. Unterhaltung ist weniger geworden beziehungsweise in Zeiten der Pandemie personalisiert. Das ist ein Marktumfeld gewesen, in dem die Streaming-Dienste sich wohlfühlen dürften. Das zeigte zuletzt auch das Quartalszahlenwerk von Netflix. Sowie eben auch das von Comcast.

Gibt es ein gigantisches Wachstum …?

Die Kernfrage, mit der dieser Kursanstieg verbunden gewesen ist, dürfte daher lauten: Kann die Walt-Disney-Aktie die hohen Erwartungen an das Streaming-Wachstum erfüllen? Möglicherweise ist kurzfristig zumindest ein solides Momentum vorhanden.

Walt Disney kam zuletzt bereits auf insgesamt über 110 Mio. aktiver Abonnenten. Zugegebenermaßen mit Hulu und ESPN+. Das zeigt, dass der US-Medien- und Freizeit-Riese inzwischen deutlich größer im Streaming ist. Das könnte jedoch auch mit den exklusiven Inhalten begründet werden, was möglicherweise auch konsequent ein größeres Interesse nach sich zieht.

Das größte Wachstum könnte jedoch in den kommenden Wochen und Monaten lauern. Walt Disney wird hier seine Star-Inhalte starten und den Erwachsenenmarkt konsequent in den Fokus rücken. Das spricht für ein längerfristiges Momentum, aber auch ambitionierte Wachstumsziele. Bis zum Jahre 2024 soll der Nutzerkreis auf 350 Mio. zahlender Streamer steigen.

Walt-Disney-Aktie: Für mich weiterhin attraktiv!

Die Walt-Disney-Aktie ist für mich daher weiterhin attraktiv. Eben aufgrund des Streamings und der kommenden Erfolge. Aber auch wegen des Turnarounds in den Freizeitparks. Das spricht für mich für eine sehr intakte Wachstumsgeschichte, die weiterhin womöglich nicht wie eine solche bewertet wird.

