Walt-Disney-Aktie und Warren Buffett: Greift der Starinvestor hier (womöglich) zu?

Die Aktie von Walt Disney sorgt gegenwärtig für mächtig Aufsehen. Insbesondere der Streaming-Dienst Disney+ begeistert nicht bloß die Verbraucher. Sondern auch die Investoren erfreuen sich inzwischen über mehr als 25 Mio. Streamer in bislang erst wenigen Märkten. Das könnte hier für eine langfristige Erfolgsgeschichte sprechen.

Aber auch für eine, die einen Starinvestor anziehen könnte? Möglicherweise existieren einige attraktive Merkmale, die Warren Buffett, das Orakel von Omaha hinter der legendären Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, interessieren könnten.

Lass uns daher im Folgenden einmal schauen, welche das sind und wie wahrscheinlich eine Investition von Buffett sein könnte.

Eine bewegte Vergangenheit

Tatsächlich besitzen Warren Buffett und Walt Disney bereits eine bewegte Vergangenheit. Genauer gesagt haben die (zumindest ehemaligen) Vorzüge des Medienunternehmens bereits einmal ausgereicht, um die Aufmerksamkeit des Orakels von Omaha zu bekommen. Im Jahre 1966 investierte der damals junge Investor nämlich in den Micky-Maus-Konzern. Wobei sich der Konzern seither deutlich verändert hat.

Nichtsdestoweniger war Walt Disney für Berkshire Hathaway eigentlich eher eine unglückliche Investition. Die vier Millionen US-Dollar, die hier investiert worden sind, wurden kurze Zeit später bereits wieder für sechs Millionen Euro verkauft. Inzwischen wäre dieser Betrag auf einen zweistelligen Milliardenbetrag angewachsen.

Nun, an dieser Tatsache können wir wenig verändern, allerdings dürfte es einige Dinge geben, die auch heute spannend für den Starinvestor sind. Zumal es einige bemerkenswerte Wendungen gegeben hat, die hier zu einem noch stärkeren Konzern geführt haben.

Der Blick auf die aktuelle Verfassung

Eine ganz wesentliche Gemeinsamkeit der damaligen und heutigen Investitionsthese wäre ein starkes Filmstudiogeschäft. Schon damals ist Walt Disney bereits bekannt gewesen für einen erstklassigen Content, das Maus-Haus hat im Jahre 1966 beispielsweise mit Mary Poppins auf sich aufmerksam gemacht. Viele weitere Blockbuster sind dem gefolgt.

Ein weiterer milliardenschwerer Umsatzbringer sind außerdem die Freizeitparks. Im Jahre 1971 wurde dieser Bereich erst eröffnet, er hat sich jedoch inzwischen zu einer wahren Cashcow entwickelt. Eine Präferenz, die Warren Buffett wohl ebenfalls schätzen dürfte, zumal der Starinvestor stets auf starke Cashflows achtet.

Das wesentliche Argument, das für einen Einstieg bei Walt Disney durch Berkshire Hathaway sprechen könnte, ist jedoch der starke Wettbewerbsvorteil, den der Micky-Maus-Konzern inzwischen besitzt. Der Medienkonzern verfügt schließlich über den wohl größten Berg an Content, der nun im Rahmen des eigenen Streaming-Dienstes monetarisiert werden kann.

Möglicherweise sogar so stark, dass kein anderer Konzern selbst mit hohem finanziellen Aufwand hier heranreichen kann. Das könnte im Megatrendmarkt ein Alleinstellungsmerkmal darstellen, das die Konkurrenz (wenngleich im Streaming-Markt bereits länger aktiv) auf Jahre oder Jahrzehnte auf Abstand hält.

Ob Warren Buffett diesen Vorteil im Streaming-Markt, der eher technischer Natur ist, wohl ebenfalls schätzt, ist eine andere Frage. Vom Standpunkt des Wettbewerbsvorteils aus könnte es hier einen starken Grund geben.

Fraglich, ob es zu einer Investition kommt

Nichtsdestoweniger scheint es fraglich, ob das Orakel von Omaha sich mit dem neuen Disney-Konzern wohlfühlen würde, zumal Streaming künftig eine immer größere Bedeutung einnehmen wird.

Allerdings ist es gewiss spannend, sich die Frage einmal zu stellen, welche Kriterien hier maßgeblich sein könnten. Denn selbst wenn der Starinvestor es im Endeffekt nicht so sieht, kann es doch möglicherweise eine attraktive Chance im Streaming-Markt sein.

