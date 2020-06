Walt-Disney-Aktie vor weiterem Schritt in Richtung Normalität? Das müssen Investoren wissen!

Die Aktie von Walt Disney ist vom Coronavirus ordentlich infiziert worden. Zumindest operativ. Insbesondere im Freizeitparksegment und im Bereich der Filmstudios hat es signifikante Einbußen gegeben. Vielen Investoren ist dadurch womöglich erst klar geworden, wie sehr der Micky-Maus-Konzern auf Verbraucher angewiesen ist.

Im Streaming-Bereich läuft es zwar besser als erwartet. 54,5 Mio. Abonnenten nach ca. einem halben Jahr sind schließlich ein signifikanter Meilenstein innerhalb dieser Erfolgsgeschichte. Allerdings kann dieser Erfolg die wegbrechenden Umsätze in den zwei kritischen größeren Bereichen nicht kompensieren.

Jetzt scheint Walt Disney allerdings vor einem weiteren Schritt in Richtung Normalität zu stehen. Schauen wir im Folgenden einmal, wo jetzt operative Besserung in Aussicht gestellt wird.

Die Filmstudios vor dem Erwachen!

Wie mehrere Medien jetzt berichten, scheint sich beim Filmstudio-Geschäft einiges in Bewegung zu setzen. In Florida und in Hollywood, Los Angeles, dürfen demnach künftig wieder Filme gedreht werden. Genauer gesagt deutet sich ab dem 12. Juni dieser Indikator für weitere Normalität an. Damit lassen die Behörden das Verbot auslaufen, das seit März dieses Jahres die Filmproduktionen stillstehen lässt.

Allerdings bleiben die jeweiligen Produktionen noch Einzelfallentscheidungen: Die jeweiligen Produzenten müssten von den Behörden Genehmigungen einfordern. Zudem seien Sicherheitskonzepte und vor allem Hygienekonzepte aufzustellen, um einen reibungs- und coronalosen Produktionsalltag zu gewährleisten. Ob es prominentere Großproduktionen gibt, das scheint noch nicht absehbar. Genauso, ob sich ein normaler Alltag in ca. einer Woche einspielen wird.

Dennoch zeigt sich bei Walt Disney, dass es weitere Bestrebungen in Richtung einer Post-Corona-Zeit geben könnte. Wobei die Filmstudios nicht der einzige Bereich sind, der gegenwärtig mit einer Bewegung hin zu mehr Stabilität glänzen kann.

Lockerungen auch bei den Freizeitparks

Auch bei Walt Disneys umsatzstärkstem Segment, den Freizeitparks, hat es im Vorfeld bereits wesentliche Neuigkeiten gegeben. Insbesondere der Park in Shanghai lässt erste Besucher wieder herein und die US-Märkte scheinen eine Öffnung im Sommer zu favorisieren. Das könnte die Kassen vielleicht wieder etwas klingeln lassen.

Von einer Normalität zu sprechen, davon scheint Walt Disney allerdings weit entfernt. Alleine die Genehmigungen von behördlicher Seite und die Einschränkungen bei den Filmproduktionen zeigen, dass es eben noch keinen Alltag gibt. Zudem werden auch die Freizeitparks zunächst im begrenzten Umfang öffnen und die Kapazitäten, wenn möglich, im Laufe der Zeit hochfahren. Es wird daher noch einige Monate bis Quartale dauern, bis die Corona-Episode verdaut ist. Vielleicht sogar, bis es einen Impfstoff geben wird und die Gefahr mehr oder minder ganzheitlich gebannt erscheint.

Allerdings, und auch das sollten Investoren bedenken: Walt Disney kann momentan kleinere Schritte in Richtung Normalität machen. Zudem rüstet sich der Streaming-Dienst für weiteres Wachstum. Daher bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass der Medien- und Unterhaltungskonzern mittel- bis langfristig stärker aus der Coronakrise emporsteigen könnte. Auch wenn es noch etwas Zeit benötigen wird, bis die Coronakorrektur endgültig verdaut ist.

Kleine, aber feine Schritte!

Die Aussicht, dass die Filmstudios in Teilen der USA und speziell in Hollywood wieder die Produktion aufnehmen, dürfte der Aktie Auftrieb verleihen. Es wird dennoch Zeit brauchen, bis die letzten Auswirkungen der Coronaeinschränkungen vorbei sind. Die Öffnung der Filmstudios ist dabei vermutlich eher ein Mosaik-Teilchen als die Wende in der Problematik. Aber dennoch: So langsam wird es. Und der Tiefpunkt könnte ausgestanden sein.

