WALT DISNEY - Allzeithoch unter Beschuss

Für Walt Disney war das Jahr 2020 schwer. Aufgrund der Pandemie mussten die Vergnügungsparks geschlossen werden. Filmstarts in den Kinos wurden verschoben. Andererseits kam der Start des Streamingangebots Disney+ gerade zum richtigen Zeitpunkt. Die Aktie befindet sich daher immer wieder sowohl auf der Liste der sog. Coronaverlierer als auch auf der Liste der sog. Coronprofiteure.

Bereits im November 2019, also deutlich vor dem Markt, bildete der Wert ein Allzeithoch aus. Es liegt bei 153,41 USD. Anschließend konsolidierte er zunächst auf hohem Niveau, geriet aber im Februar 2020 massiv unter Druck. Erst am 18. März fand die Aktie bei 79,07 USD ein Tief.

Dort drehte sie nach oben. Am 09. November gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit November 2019 und über den Widerstand bei 134,83 USD. Anschließend setzte der Wert noch einmal in Richtung des gebrochenen Abwärtstrend zurück und zog danach an das Allzeithoch an, welches er am Mittwoch erreichte. Gestern pendelte die Aktie um dieses Hoch.

Kann die Rally weitergehen?

Gelingt der Aktie von Walt Disney ein zügiger und stabiler Ausbruch über 153,41 USD, dann könnte die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen ihre Rally fortsetzen. Ein Anstieg bis zunächst knapp über 160 USD und später bis ca. 180 USD wäre möglich. Sollte der Wert aber unter das letzte Konsolidierungstief bei 146,29 USD abfallen, dann könnte es noch einmal zu einem Rücksetzer in Richtung 134,83 USD kommen.

