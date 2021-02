Walt Disney: Auf zum 161,8 Fibo

Bereits seit Mitte März letzten Jahres läuft eine ungeahnt starke Rallye bei Walt Disney, im letzten Quartal 2020 gelang es über einen kurzfristigen Abwärtstrend zu springen und damit ein Folgekaufsignal zu aktivieren. Im Dezember konnte sogar das bisherige Rekordhoch bei 153,41 US-Dollar geknackt werden, anschließend ginge es zum 138,2 % Fibonacci-Retracement weiter rauf. Nach einem kurzen Zwischenstopp zu Beginn dieses Jahres schossen die Notierung in dieser Woche weiter empor und arbeiten sich nun zum nächsthöheren Zielbereich um das 161,8 % Fibonacci-Retracement hoch.

Klasse Long-Chance

Bei einem zumindest nachhaltigen Tagesschlusskurs oberhalb von 182,00 US-Dollar sind weitere Zugewinne zunächst an 190,00 US-Dollar stark anzunehmen. Darüber rückt schließlich das zweite mittelfristige Kursziel am 161,8 % Fibo um 199,32 US-Dollar in den unmittelbaren Fokus der Investoren. Um hiervon noch bestmöglich zu profitieren, kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV0VW8 zurückgegriffen werden. Sollte Walt Disney unerwartet und dynamisch unter ein Niveau von 180,00 US-Dollar abrutschen, müssten Abschläge in Richtung 172,85 US-Dollar einkalkuliert werden, darunter findet die Aktie um 168,15 US-Dollar weitere Unterstützung vor. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sich sonst eine Korrektur noch weiter ausdehnen dürfte.

Walt Disney (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 190,00 // 191,48 // 192,79 // 193,88 // 159,19 // 196,94 US-Dollar Unterstützungen: 186,47 // 183,60 // 181,79 // 177,88 // 174,73 // 173,35 US-Dollar

Fazit

Die Ausgangslage für weitere Zugewinne bei Walt Disney stehen vergleichsweise gut, ein weiteres mittelfristiges Ziel ist bei 199,32 US-Dollar anzutreffen. Durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV0VW8 können somit noch 60 Prozent Rendite erzielt werden, rechnerisch dürfte der vorgestellte Schein am Ende bei 2,15 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung bei bestehenden sowie frischen Long-Positionen kann um 180,00 US-Dollar angesiedelt werden, das entspräche im aktuellen Fall einem Ausstiegskurs von 0,54 Euro im vorgestellten Zertifikat. Der Anlagehorizont dürfte jedoch einige Wochen bis Monate in Anspruch nehmen, hier müssen Investoren genügend Geduld aufbringen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV0VW8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,33 - 1,34 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 174,3374 US-Dollar Basiswert: Walt Disney KO-Schwelle: 174,3374 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 189,51 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,15 Euro Hebel: 11,8 Kurschance: + 60 Prozent Börse Frankfurt

