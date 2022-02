Walt Disney besitzt 129,8 Mio. Disney+-Nutzer & 196,4 Mio. Abonnenten insgesamt: Was braucht es durchschnittlich, um die Ziele zu erreichen?

Die aktuelle Quartalsberichtssaison hat gezeigt, dass Walt Disney bei Disney+ insgesamt 129,8 Mio. Abonnenten hat sowie in Summe 196,4 Mio. Streamer. Das ist ein solider Wert gewesen, der für eine Überraschung gereicht hat. Und das sogar in einer Zeit, in der Peers wie Netflix mit einem eher moderaten Wachstum nicht überzeugen konnten.

Aber das Management von Walt Disney möchte mehr. Ambitionierte Ziele bei den Streaming-Zahlen und bei der Nutzerentwicklung gilt es zu erreichen. Was benötigt der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern denn jetzt, um seine Ziele zu erreichen? Lass uns ein kleines bisschen herumrechnen, um auf spannende Durchschnittswerte zu kommen.

Walt Disney, Disney+ & mehr: Noch eine Menge vor!

Wenig ambitioniert sind die Ziele weiterhin nicht, die Walt Disney verfolgt. Das Management möchte bis zum Ende des Jahres 2024 350 Mio. Mitglieder über alle Services verteilt besitzen. Mit den 196,4 Mio. Nutzern ist man auf einem guten Weg. Außerdem hat man die Börsenjahre 2022, 2023 und 2024 noch vor sich, das wären im Zweifel zwölf Quartale. Oder elf, wenn es um das abweichend verlaufende Geschäftsjahr geht. Rechnen wir einfach mal mit zwölf Vierteljahren, um auch das Vorweihnachtsgeschäft ein drittes Mal berücksichtigen zu können.

Um diese Prognose zu erreichen, muss Walt Disney über alle Dienste hinweg noch 153,6 Mio. Streamer dazugewinnen. Ohne Zweifel ist das nicht wenig, zumal die bisherige Basis alles andere als klein ist. Bei zwölf Quartalen hieße das, dass es pro Vierteljahr 12,8 Mio. Abonnenten vom eigenen Streaming-Potenzial zu überzeugen gilt. Der Blick zurück in das Vorquartal mit 173,7 Mio. Abonnenten und einer sich ergebenden Differenz von jetzt 22,7 Mio. zeigt: Es ist möglich, wenn das Wachstum zunächst so stark weiterginge. Oder sich sogar moderat verlangsamt.

Beim Streaming-Dienst Disney+ besitzt Walt Disney im Moment 129,8 Mio. Abonnenten. Auch hier gibt es die ambitionierte Zielvorstellung, im Mittel 250 Mio. Abonnenten bis zu diesem Zeitpunkt zu erreichen. Den US-Konzern trennen hier noch 120,2 Mio. Mitglieder, um diese Prognose im Mittel zu erreichen. Wir müssen keine Einserschüler sein, um mathematisch bestimmen zu können, dass es dazu Pi mal Daumen 10 Mio. Neu-Streamer pro Quartal benötigt.

Im letzten Quartal konnte Walt Disney einen solchen Wert mit 11,7 Mio. neuer Abonnenten im direkten Vergleich schaffen. Trotzdem zeigen die Prognosen insgesamt auch, dass Disney+ ein Zugpferd für das Erreichen bleiben muss.

Kein Selbstläufer, aber realistisch

250 Mio. Streamer bei Disney+ oder insgesamt 350 Mio. Abonnenten konzernübergreifend: Das ist die selbst auferlegte Messlatte für Walt Disney bis zum Ende des Jahres 2024. Wir erkennen mit Blick auf die Zahlen, dass das ein ambitioniertes Ziel ist, gemessen an den jetzigen Wachstumsraten womöglich ein realistisches. Zumindest wenn man sie halten kann.

Natürlich wird es konsequent schwieriger, neue Mitglieder von den eigenen Inhalten zu überzeugen, je größer die Basis bereits wächst. Aber auch andere Streaming-Konzerne wie Netflix zeigen, dass es über Jahre und Jahrzehnte Wachstumsmöglichkeiten gibt. Für eine Neubewertung der Aktie bis zu diesem Zeitpunkt wäre das Erreichen dieser Ziele mit Sicherheit hilfreich.

