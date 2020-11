WALT DISNEY - Bullen bekommen zweite Chance

The Walt Disney Co. - WKN: 855686 - ISIN: US2546871060 - Kurs: 141,070 $ (NYSE)

Die Aktie von Walt Disney befindet sich nach dem Coronacrash und seit einer Bodenbildung Mitte März wieder in einem soliden Aufwärtstrend, der Anfang September bereits die markante Hürde bei 134,83 USD erreichte. Dort stoppte die Aufwärtsbewegung und ging in eine bullische Flaggenformation über. Dieses Trendfortsetzungsmuster wurde Anfang November mit einem großen Kurssprung nach oben durchbrochen und die Aktien direkt über die 134,83 USD-Marke angetrieben. Nach einem kurzen Rücklauf setzte sich der Anstieg zunächst fort. Doch ein nachhaltiger Ausbruch über das Widerstandsgebiet um 147,30 USD gelang noch nicht. Knapp unter der Marke ist der Wert zuletzt in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt.

Ausbruch weiter möglich

Zunächst könnte es jetzt zu einer Korrektur bis an das frühere Zwischenhoch bei 137,23 USD und die 134,83 USD-Marke kommen, ehe die Aktie von Walt Disney dort wieder abdrehen und die Kursbarriere bei USD 147,30 attackieren könnte. Wird die Marke nicht überwunden, könnte eine Topbildung beginnen. Sollte der Wert dagegen auch diese Hürde überschreiten, wären Zugewinne bis ans Allzeithoch bei 153,41 USD zu erwarten. Darüber läge das nächste Ziel bei 159,00 USD.

Wird dagegen die Unterstützung bei 134,83 USD im Rahmen einer Korrektur unterschritten, müsste man sich auf einen Schluss des großen Aufwärtsgaps einstellen. In diesem Fall könnte eine Abwärtswelle bis 127,82 USD belasten. Allerdings könnte die Aktie dort schon wieder an einer Reaktivierung des Aufwärtstrends arbeiten. Darunter wäre allerdings ein Einbruch bis 117,23 USD wahrscheinlich.

Walt Disney Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)