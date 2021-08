Walt Disney & Coupang: 2 Top-Aktien, die ich diese Woche beobachte!

Schnell, was ist die Gemeinsamkeit zwischen den Aktien von Walt Disney und Coupang? Zugegeben: Es gibt eigentlich kaum eine. Wir können höchstens sagen, dass sie im Tech-Segment zu verorten sind, was teilweise nicht ganz falsch ist. Oder auch, dass ich und vermutlich so manch anderer Investor in sie investiert hat.

Beide Aktien sind jedoch auch in der kommenden Woche für mich überaus interessant. Beziehungsweise kurzfristig spannend, weil sowohl bei Walt Disney und Coupang in der kommenden Woche frische Quartalszahlen anstehen. Hier ist der Blick darauf, wo sich vermutlich zeigt, ob diese Aktien operativ liefern können. Oder vielleicht eher nicht.

Walt Disney: Es geht um das Streaming!

Bei der Aktie von Walt Disney ist es am Donnerstag dieser Woche so weit. Am 12. August dieses Jahres präsentiert der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern schließlich sein Quartalszahlenwerk für das zweite Quartal. Dabei könnte es einige relevante Faktoren geben.

So mancher Investor achtet bei Walt Disney mit Sicherheit darauf, inwieweit der Turnaround vonstattengeht. Freizeitparks sind zumindest eingeschränkt geöffnet. Das wiederum könnte einige Umsätze und womöglich ein wieder besseres Quartalszahlenwerk nach sich ziehen. Ein Wunder sollten Foolishe Investoren hier jedoch besser nicht erwarten.

Ohne Zweifel dürfte der größte Fokus jedoch auf dem Streaming-Segment von Walt Disney liegen. Insbesondere, da zuletzt einige Streaming-Akteure mit einem schwächeren Wachstum bei der Neukundenentwicklung auf sich aufmerksam gemacht haben. Ob auch der Flagschiffdienst Disney+ dazugehört und jetzt ein wenig schwächelt? Das werden wir am kommenden Donnerstag erfahren.

Foolishe Investoren sollten daher auf Turnaround und Wachstum blicken. Sollte Walt Disney im Streaming-Segment jedoch nicht die gewünschten Erfolge liefern, gilt es das Folgende zu bedenken: Im zweiten Quartal könnten das Post-Pandemie-Szenario und das bessere Sommerwetter eine veränderte Ausgangslage herbeigeführt haben. Das muss wenig über die allgemeine Stärke oder die längerfristige Perspektive aussagen.

Coupang: Es dürfte primär um starkes Wachstum gehen

Auch die Aktie von Coupang präsentiert in der nächsten Woche ein frisches Quartalszahlenwerk. Genauer gesagt ist es bei dem südkoreanischen Konzern am 11. August dieses Jahres so weit. Das ist übrigens der Mittwoch dieser Woche.

Bei der Coupang-Aktie dürfte es jedoch vor allem um eines gehen: um ein starkes Wachstum. Im letzten, ersten Quartal konnte der Konzern seine Umsätze im Jahresvergleich um 74 % auf 4,2 Mrd. US-Dollar steigern. Ohne Zweifel ein großes Volumen, das inzwischen über die Plattform den Besitzer wechselt. Wobei auch die inzwischen über 16 Mio. Kunden eine wichtige Kennzahl für das Ökosystem darstellen. Immerhin lag der durchschnittliche Umsatz je Kunde zuletzt bei 262 US-Dollar, was ebenfalls ein Wachstumstreiber des E-Commerce-Akteurs ist.

Coupang ist zuletzt mit einem Verlust von ca. 295 Mio. US-Dollar nicht profitabel gewesen. Auch die Ergebnisse könnten natürlich eine Rolle spielen. Bleibt das Umsatzwachstum jedoch so wachstumsstark und so volumenreich, so könnte das der Aktie und der Erfolgsgeschichte einen Kick verleihen. In dieser Woche werden wir sehen, wie sich dieser E-Commerce-Akteur zuletzt operativ entwickelt hat.

Der Artikel Walt Disney & Coupang: 2 Top-Aktien, die ich diese Woche beobachte! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Coupang und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Coupang Inc. und Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images