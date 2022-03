Walt Disney: Der große Fehler, um die 2024er-Ziele zu erreichen?

Walt Disney hat sich selbst sehr ambitionierte Ziele im Streaming-Segment gesetzt. Bis zum Jahre 2024 möchte der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern im Mittel auf 350 Mio. Streamer konzernübergreifend kommen. Alleine Disney+ soll daran einen Anteil von einer Viertelmilliarde Nutzer haben. Das ist ohne Zweifel nicht wenig, aber eigentlich realistisch.

Disney+ hat entsprechend einen großen Anteil an den Streaming-Zielen. Aber es wird schwieriger, je weiter der Dienst bereits vorgedrungen ist und je mehr Menschen schon auf dieses Format gesetzt haben. Deshalb hat sich das Management offenbar ein neues Angebot überlegt.

Walt Disney führt eine neue Version von Disney+ ein. Eine, die günstiger ist. Vielleicht begeht das Management dabei einen großen Fehler, um die eigenen Ziele bis zum Jahr 2024 zu erreichen.

Walt Disney: Der Fehler, der die Streaming-Ziele erfüllen soll

Das Management von Walt Disney hat offenbar beschlossen, ein neues Angebot von Disney+ zu launchen. Das wiederum soll preiswerter sein, dafür jedoch in Teilen auf einem werbefinanzierten Fundament stehen. Im Kern bedeutet das, dass wir einen Teil der Umsätze je Nutzer gegen Werbeeinnahmen tauschen.

Wie es weiter heißt, soll das ein wichtiger Schlüssel sein, um das Ziel der Profitabilität im Streaming-Segment bis zum Jahre 2024 zu erreichen. Für mich ist das eher eine Möglichkeit, um die 250 Mio. Nutzer bis zum Jahre 2024 zu realisieren. Mithilfe eines Preisarguments spricht man womöglich mehr Nutzer an. In der Theorie kann es auch funktionieren, die Nutzer von den eigenen Inhalten zu überzeugen und womöglich hinterher zu voll zahlenden Mitgliedern zu machen. Oder per Werbung gleichzeitig noch zu monetarisieren.

Trotzdem sehe ich ein Problem, was Walt Disney und Disney+ angeht. Mit einer günstigeren, werbefinanzierten Strategie folgt man zwar anderen Peers. Unter anderem setzen Discovery auf dieses Format oder auch Paramount. Aber das Management des US-Medien- und Freizeitkonzerns sollte sich lieber auf die eigene Stärke konzentrieren und sich nicht mit den Angeboten eher aus der zweiten und dritten Streaming-Reihe messen. Sondern mit dem Platzhirsch Netflix. Beziehungsweise keine eigene Preiskonkurrenz für sein Hauptangebot einführen.

Auch die durchschnittlichen Umsätze sind entscheidend

Walt Disney sollte nicht vergessen, dass nicht nur die Nutzerzahlen und Prognosen wichtig sind oder das vermeintliche Erreichen der Profitabilität. Nein, sondern auch die Qualität, was das Wachstum angeht. Früher oder später sollten auch die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer stark anziehen. Eine Kennzahl, die sowieso seit geraumer Zeit schwächelt und zuletzt kaum über die Marke von 5 US-Dollar hinauskam. Noch immer scheint ein großer Teil der Wachstumsstrategie entsprechend auf Rabatten zu fußen.

Ob das der richtige Weg ist? Qualitatives Wachstum ist das jedenfalls nicht. Nutzerzahlen sind wichtig. Aber trotzdem: Es fühlt sich ein wenig falsch an, was Walt Disney hier macht.

