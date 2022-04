Walt Disney & die Magie in den Freizeitparks (ja, sie ist zurück!)

Walt Disney und die Magie der Freizeitparks. Es geht um mehr als nur darum, Achterbahn zu fahren. Mit den Themenparks ist es Kunden möglich, in die Welt des US-amerikanischen Medienkonzerns einzutauchen, zu sehen, zu erleben und zu interagieren.

In Zeiten der Pandemie hat es teilweise beschränkte Möglichkeiten gegeben. Allerdings ist die Magie der Freizeitparks zumindest etwas ausgebremst gewesen. Jetzt gibt es offenbar gute Neuigkeiten: Denn die Magie ist zurück. Blicken wir darauf, was das für die Aktie von Walt Disney bedeuten kann.

Walt Disney: Mehr Magie vorhanden

Wie jetzt unter anderem ein US-Fool in ähnlicher Weise titelt, ist die Magie bei Walt Disney in den Freizeitparks zurück. Primär geht es darum, dass die Möglichkeiten in den Freizeitparks wieder in eine nicht beschränkte Richtung tendieren. Das betrifft jedoch nicht nur die Maskenpflicht von Disney World und Disneyland, sondern auch ganz andere Dinge.

So ist der US-Konzern wieder zur Normalität zurückgekehrt, was die Möglichkeiten und Shows in den Parks angeht. Unter anderem gibt es eben wieder die Shows, kostümierte Figuren laufen umher, mit denen man als Gast wieder interagieren kann. Auch Transportmöglichkeiten wie Busse und die Einschienenbahn in den Parks sind wieder aktiviert. Kurzum: Es ist Vieles wieder wie früher und die Magie ist zurück in den Parks.

Die Pandemie ist zwar nicht vorbei. Auch das Management von Walt Disney empfiehlt Ungeimpften weiterhin, eine Maske in den Parks zu tragen. Aber es bewegt sich vieles wieder in eine Richtung wie früher. Das könnte auch wieder mehr Verbraucher anziehen, wenn sie in den Parks ohne Einschränkungen verweilen können.

Die Tendenz stimmt in dem Milliarden-Markt

Für Walt Disney sind Freizeitparks ein entscheidendes Segment. Schließlich gilt es zu 26 Mrd. US-Dollar Umsatz und einer profitablen Lage zurückzufinden und diese auszubauen. Oder mehr. Schließlich besitzt der US-Konzern hier eine besondere Preissetzungsmacht, die man ausspielen und die Ergebnisse in Zeiten der Inflation womöglich steigern kann.

Die Tendenz stimmt jetzt jedenfalls, was eine erste, positive Erkenntnis ist. Entscheidend ist natürlich, dass die Pandemie so in Schach gehalten werden kann, dass sich diese Marktlage festigt und Walt Disney endlich der starke Konzern mit Freizeitparks und einem Streaming-Angebot wird, den viele Investoren endlich sehen wollen. Aber mit diesem Schritt schlägt das Management in diese Richtung ein.

Jetzt gilt es, das in zukünftigen Quartalszahlenwerken abzubilden. Walt Disney hat eine Menge zu beweisen. Aber das Umfeld scheint sich zu bessern. Vielleicht genau zur richtigen Zeit, je nachdem, wie sich das Streaming in einer postpandemischen Welt entwickelt.

Der Artikel Walt Disney & die Magie in den Freizeitparks (ja, sie ist zurück!) ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images