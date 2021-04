Walt Disney: Maximal 22 Tage noch!

Bei der Aktie von Walt Disney läuft es zuletzt wieder etwas runder. Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs stellen wir fest, dass die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von ca. 156 Euro (08.04.2021, maßgeblich für alle Kurse und Daten, siehe weiter unten) notieren. Das ist zwar im Monatsrückblick wieder etwas weniger, trotzdem ist das Rekordhoch von ca. 171,90 Euro damit weiterhin in Griffweite.

Was ist die Magie an der Aktie von Walt Disney? Natürlich ist es das Streaming, der Content und stark wachsende Mitgliederzahlen bei Disney+. Allerdings ist das nicht alles. Gerade jetzt könnte außerdem die Frist von maximal 22 Tagen überaus wichtig sein. Schauen wir im Folgenden einmal, was dann passieren dürfte.

Walt Disney: Das passiert in 22 Tagen!

Wie wir mit Blick auf den Kalender feststellen können, befinden wir uns gegenwärtig am 08.04. dieses Jahres. Okay, zugegeben: Ich befinde mich am 08.04. dieses Jahres. Wenn du diese Zeilen liest, dürfte vermutlich mindestens ein Tag vergangen sein. Aber wenn wir jetzt 22 Tage auf dieses heutige Datum hinzurechnen, so haben wir den 30.04. dieses Jahres.

Was ist das Besondere an diesem Datum? Ganz einfach: Walt Disney hat bereits vor einiger Zeit erklärt, dass spätestens Ende April der Freizeitpark in Florida wieder eröffnen soll. Das ist ein größerer Schritt in Richtung operative Normalität. Dieser Freizeitpark steht schließlich für einen nicht unerheblichen Anteil der Umsätze, die der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern in diesem Segment erwirtschaftet. Genauer gesagt sind es im Geschäftsjahr 2019 sogar ca. 26 Mrd. US-Dollar gewesen.

Trotzdem hat es einen leicht faden Beigeschmack, denn Walt Disney hat bekannt gegeben, dass man zunächst einmal mit einer maximalen Kapazität von 15 % wiedereröffnen wolle. Die Normalität benötige außerdem Vorbereitungszeit. Auch deshalb kann man die eigentlich gesetzlich möglichen 35 % der Kapazität nicht so schnell erreichen. Um es positiv zu formulieren: Das schafft jedoch ein weiteres Turnaround-Potenzial.

Das könnte der Aktie auf die Sprünge helfen

Dass Walt Disney den Freizeitpark in Florida wieder eröffnen kann, ist womöglich ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung Normalität. Es könnte eine gewisse Turnaround-Fantasie ankurbeln. Zusätzlich zur allgemeinen Wachstumsperspektive, die es natürlich im Streaming-Segment gibt.

Damit bleibt die Chance insgesamt so spannend, wie sie ist: Walt Disney verbindet Turnaround mit Wachstum. Ein interessanter Mix, der außerdem mit Qualität, jeder Menge beliebtem Content und erstklassigen Freizeitparks einhergeht. Sowie dem Megatrend des Streamings, der womöglich für sich alleine genommen eine Neubewertung der Aktie auslösen könnte. Das Gesamtpaket der Aktie von Walt Disney könnte sich damit konsequent weiter aufhellen.

