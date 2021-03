Walt Disney: Meilenstein Ende April!

Bei der Aktie von Walt Disney gibt es im Moment in meinen Augen eine zweigeteilte Investitionsthese. Es geht einerseits darum, das Wachstum aufrechtzuerhalten. Insbesondere das Streaming-Segment ist quasi prädestiniert dafür, den Gesamtkonzern neu zu definieren. Zumal der Megatrend stimmig ist.

Sowie andererseits um einen klaren Turnaround. Das, was Foolishe Investoren schließlich nicht vergessen dürfen, ist, dass Walt Disney eigentlich bereits ein profitabler Medien- und Unterhaltungskonzern ist, der insbesondere mit seinen Freizeitparks über ein Milliardenpotenzial verfügt.

Jetzt wiederum geht es bei Walt Disney plötzlich wieder um die Freizeitparks. Ab Ende April könnte es einen wahren Meilenstein geben. Allerdings auch weiterhin bremsende Erkenntnisse, die Foolishe Investoren nicht außer Acht lassen dürfen.

Walt Disney: Ende April geht’s los!

Wie wir mit Blick auf aktuelle News rund um Walt Disney feststellen können, werden jetzt die Freizeitparks in Florida ab Ende April wieder geöffnet. Die Neuigkeit ist jedoch eigentlich nicht sonderlich neu: Immerhin hat die örtliche Regierung bereits vor einigen Tagen erklärt, dass aufgrund der Impffortschritte eine Öffnung ab Anfang April auch im Bereich der Freizeitparks grundsätzlich möglich ist.

Das Management von Walt Disney hat erklärt, Zeit für die Vorbereitung zu benötigen. Allerdings ist es jetzt grundsätzlich positiv, dass eine Öffnung der eigenen Parks in Florida bereits ab Ende April passiert. Wenn auch zunächst in einem vergleichsweise kleinen Umfang.

Die Erlaubnis sieht vor, dass Freizeitparks grundsätzlich mit Kapazitäten zwischen 15 und 35 % an den Start gehen können. Das Management von Walt Disney ist auch hier erneut vorsichtig und plant zunächst mit 15 % der eigentlichen Maximalauslastung. Das zeigt: Von der alten operativen Stärke ist und bleibt man in diesem Segment daher zwar weit entfernt. Aber es gibt Schritte in die richtige Richtung und das laufende Jahr 2021 könnte, auch dank der Impferfolge, womöglich einen weiteren Turnaround in diesem Jahr in Aussicht stellen.

Es bleibt dabei: Das Jahr ist durchwachsen

Das Management von Walt Disney spricht zwar von Sehnsucht und Enthusiasmus, die sich natürlich nicht leugnen lassen. Trotzdem sind die Kapazitätszahlen natürlich ein ordentlicher Dämpfer, der zeigt: Das Jahr 2021 dürfte ebenfalls weiterhin durchwachsen bleiben.

Die positive Nachricht ist jedoch, dass auch das alles andere als neu ist. Bereits im Vorfeld und im Rahmen der Präsentation frischer Zahlen hat das Management seine Prognose bestätigt, wonach 2021 ein Zeitraum sein dürfte, der noch weitgehend unter den Vorzeichen von COVID-19 steht. Das dürfte auch weiterhin up to date bleiben.

Aber immerhin: Es gibt kleinere Schritte in Richtung Normalität und für Walt Disney dürfte sich das schon jetzt anfühlen wie ein wichtiger Meilenstein. Wobei es für langfristig orientierte Investoren weiterhin gilt, an dem Mix aus Turnaround und neuer Wachstumsperspektive festzuhalten.

The post Walt Disney: Meilenstein Ende April! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images